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Kırmızı Bültenle Aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı Bültenle Aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye Getirildi
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde 13 bin kilometre uzaktan gerçekleştirildiğini belirterek, suçla mücadeledeki kararlılığın sınır tanımadığını vurguladı.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi. Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir.

Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak! Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren Kahraman Polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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