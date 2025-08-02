İçişleri Bakanlığı'ndan Trafik Güvenliği ile İlgili Gözaltılar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, V.K. ve T.K. adlı şahısların gözaltına alındığını duyurarak, Trafik güvenliğine zarar verenlerin gerekli cezai işlemlere tabi tutulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı açıklamada, olaya karışan V.K. ve T.K.'nin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, V.K.'nin psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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