İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin'in iç kesimlerinde, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis'in batısı, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü aktarılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.