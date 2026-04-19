Haberler

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye gibi iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin'in iç kesimlerinde, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis'in batısı, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü aktarılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

