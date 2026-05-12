Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak yağış uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 12 Mayıs 2026'da Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 12 Mayıs 2026 Salı günü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Bircan:

Geçmiş yıllarda böyle uyarılar yapılmıyordu insanlar kendi imkanlarıyla baş ediyordu şimdi her şey haberde duyuruluyor ama işte yine de sorunlar yaşanıyor çünkü vatandaş sesini duymayan insanlar hep vardır toplumda Neyse inşallah bu sefer seri bir şey olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Arabacı:

Başbakanım haber kanallarına ne zaman çıkıp bu yağışların arkasında kim var diye açıklama yapacak niye böyle şeyler oluyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBüşra Güleç:

Ya hanımlar bu havaları takip etsinler çok sıkıntı olur yaa erkekler işine gidip gelir ama ev işleri artıyo??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Fenerbahçe Fransa Ligue 1'e damgasını vuran stoperin peşinde

Son kıyağını yapıp öyle gidiyor!

Real Madrid çıldırdı! 'Yeter' deyip Arda Güler kararını duyurdular

Arda için yapılan en sonunda Real Madrid'i çıldırttı

Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF'ye başvurdu! Anında kabul edildi

Futbolcular istedi, Galatasaray TFF'ye başvurdu

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı