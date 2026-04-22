İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan İçin Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan tarihinde birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalalarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 23 Nisan 2026 Perşembe günü için çok sayıda ilde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bakanlık; Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Sivas, Isparta-Burdur hattı ile İzmir, Manisa ve Balıkesir çevreleri için vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır'ın batısı, Muş'un kuzey ve doğusu ile Bayburt'ta güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, Burdur'un doğusu ile Isparta'da da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını istedi; vatandaşlara yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
