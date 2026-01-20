Haberler

Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz ve Ege kıyılarında beklenen kötü hava koşulları için uyarılarda bulundu. Yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Ocak 2026 Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

