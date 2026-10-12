İçişleri Bakanlığı duyurdu, son 5 günde 22 ilde 327 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu, son 5 günde 22 ilde 327 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 22 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüphelinin yakalandığını ve 137'sinin tutuklandığını açıkladı. Yakalananlardan 75'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 864 URL için erişim engeli veya içerik çıkarma kararı alındı.
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında, 22 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonların "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken 75'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Şüphelilerin "çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları" tespit edildi.
Öte yandan, siber izleme faaliyetleri kapsamında suç içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 bin 501 hesap ve şahıs tespit edildi. Toplam 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.