İçişleri Bakanlığı 69 ilde kaçakçılık operasyonunda 494 şüpheli yakalandığını bildirdi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 15-24 Ekim 2026 tarihleri arasında 69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen 402 operasyonda 494 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 18'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 15-24 Ekim tarihleri arasında 69 ilde toplam 402 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünleri dağıttıkları, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Çalışmalarda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 943 bin 323 adet boş makaron, 27 bin 874 adet puro, 4 bin 982 kilogram tütün, 358 bin 42 adet ilaç, 384 adet cep telefonu, 9 bin 447 adet çeşitli elektronik muhtelif emtia ve 863 adet tarihi eser veya sikke ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 494 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA