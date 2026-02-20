Haberler

İçişleri Bakanlığı: 15 İlde 15 Suç Örgütüne Yapılan Operasyonlarda 140 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 farklı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Operasyonun yasa dışı bahis, yasa dışı para transferlerine aracılık etme, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, ruhsatsız silah bulundurma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir."

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

"Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmekte"

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir."

