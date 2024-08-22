İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız." dedi.

30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni, Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Batuhan Bektaş, yaş kütüğüne plaket çaktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, 23 Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 bin 389 öğrencinin mezuniyet sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Polis adaylarına seslenen Yerlikaya, "Sizler 85 milyonun dilindeki duasınız. Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Her biriniz toplumsal yaşamın dirlik, düzen ve güven içinde işlemesi için çalışacaksınız. Daima milletimizin emrinde, onun hizmetinde olacaksınız. Bu kutsal görevinizi ifa ederken, rehberiniz hukuk, referansınız insan hakları olacaktır. Her zaman vicdanınıza kulak vereceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken, genç mezunlardan da çok şey beklediklerini ifade eden Yerlikaya, "Aldığınız eğitimler, edindiğiniz bilgi ve birikimlerle, inşallah emniyet teşkilatımıza çok değerli katkılarda bulunacaksınız." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Yerlikaya, gayelerinin millete hizmet olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi, aziz milletimize yaptığımız hizmetle ölçülecektir. Üstlendiğiniz görevlerin mazlumun, mağdurun sesine ses, suçlunun, zalimin ensesinde nefes olduğunu unutmayın. Kamu düzenine kastedenler, bu milletin huzurunu bozmak isteyenler bilecekler ki onların yaptıklarını yanlarına koymayacak olan kahraman Türk polisi, her daim görevinin başındadır."

Türk Polis Teşkilatını "Şehitler ocağı", "Kahramanlar yurdu" olarak niteleyen Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Bugün gururla izlediğiniz bu yiğitler, Milli Mücadele'de 22 gün 22 gece süren Maraş savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır. İzmir'de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin'in kardeşleridir."

"Milletimiz bir, devletimiz daim olacak"

Bakan Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan Anadolu'da dahili ve harici bedhahların emellerinin hiçbir zaman son bulmadığını belirterek şunları söyledi:

"9 yıl önce hendek kazarak huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü de 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimizin üzerine tanklarla yürüyen, bombalar atan FETÖ ihanet şebekesi de hamdolsun amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti, bütün bu hain teşebbüsleri akamete uğrattı. Biliyoruz ki 85 milyonun yüreği bir vurdukça, milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah."

"İşte bunun en büyük güvencesi bu yiğitlerdir. Bunun en büyük güvencesi, böylesi yiğitleri yetiştiren sizlersiniz." ifadesini kullanan Yerlikaya, şöyle dedi:

"Biz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu bölgemizin esenlik içinde olması için canla başla çalışacağız. Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız."

"Bu gurur en çok sizin"

'Aman' dileyene kılıç kaldırmayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Ama milletimize ve ana kuzusu yiğitlerimize kim dokunmaya kalkarsa her birinin nefeslerini kesip, adalete teslim edeceğiz. Kararlıyız, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini de tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız." diye konuştu.

Yerlikaya, mezun olan öğrencilerin ailelerine de seslenerek, "Bu gurur en çok sizin. Bu yiğitlerimizi vatan, millet ve bayrak aşkıyla yetiştiren, nice zorluklara göğüs gererek büyütüp bu günlere getirenler sizlersiniz. Vatanına, milletine, bayrağına böylesine bağlı evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Eğitimcilere de emekleri dolayısıyla teşekkür eden Bakan Yerlikaya, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarken gazilere de sağlık ve afiyet diledi.

Göreve başlayacak polis adaylarına başarı dileyen Yerlikaya, "Ülkemizin dört köşesinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

"Hiçbir illegal yapıyla ilginiz olmamalıdır"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da öğrencilere seslenirken şunları söyledi:

"Sizler, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız. Hukukun üstünlüğüne bağlı olarak demokrasimizin teminatı olacaksınız. Mazlum ve mağdurun yanında, ihanet odaklarının tam karşısında duracaksınız. Son nefesinize kadar hiçbir illegal yapıyla ilginiz, iltisakınız olmamalıdır. Tek bağımız, tek bağlılığımız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır."

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da mezun olan polis memurlarıyla görevde bulundukları sürede "Emniyet Hizmetleri" sınıfından 199 bin 291 personeli teşkilat saflarına kattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu da tüm personelin yüzde 58'ine tekabül etmektedir. Şu an sahada görev yapan her 10 polis memurundan yaklaşık 6'sı, her 5 amirden 4'ü ve bekçilerin de tamamı bu dönemde yetiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda bir örneği daha olmayan bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından dereceye giren 6 öğrenci, diplomasını Bakan Yerlikaya'dan aldı. Mezunlar daha sonra yemin etti.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.