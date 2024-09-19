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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Diyarbakır'daki Basın Toplantısı İptal Oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Diyarbakır'daki Basın Toplantısı İptal Oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Diyarbakır Valiliği'nde gerçekleştirmesi planlanan basın toplantısı, programının uzaması nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenecek akşam yemeği programının da basına kapalı olacağı bildirildi.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Diyarbakır Valiliği'nde yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'da Diyarbakır Valiliği'nde basın toplantısı yapacağı bildirilmişti. Toplantının iptal edilmesine yönelik valilikten yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın 13.00'te gerçekleştirmesi planlanan basın açıklaması, gün içerisindeki programlarının öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Ali Yerlikaya'nın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır'daki gazi ve yakınları onuruna verilecek akşam yemeği programı da basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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