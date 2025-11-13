İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısır ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Yerlikaya, "Başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere, birimlerimiz arasında organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldık" dedi. Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.