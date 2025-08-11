İçişleri Bakanı Yerlikaya: Devlet, Balıkesir Depreminde Yanında

Güncelleme:
Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. AFAD ve diğer kurumların sahadaki çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumların sahada görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA
