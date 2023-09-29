İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ayhan Bora Kaplan" soruşturmasının eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesine çok sert çıkmış ve "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bahçeli'nin bu çıkışından sonra operasyonların duracağı yönündeki yorumlara "Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

OPERASYONLAR DURUR MU?

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Bahçeli'nin Soylu'nun arkasında duran sözlerinin ardından bu açıklama ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mesaj verdiği iddia edildi. Bu nedenle operasyonların duracağı endişeleri güvenlik bürokrasisine de dillendirilmeye başlandı.

YERLİKAYA: DURMAK YOK, YENİLERİ GELECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu kaygıları gidermek için yakın çevresine "Operasyonlarda durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Bundan sonra da bütün suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürecek. Yakında yenileri gelecek" dediği aktarıldı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR YAPILDI

Yerlikaya'nın suç örgütlerine yönelik operasyonları sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruyor. Son bir haftada Bursa'da İnegöl Terkinler örgütüne yönelik operasyonun yanı sıra göçmen kaçakçılığı, yasadışı tütün kaçakçılığı, uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılığı operasyonları yapıldı.

ŞAHİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Bugün İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

SİBERGÖZ OPERASYONU

Sabah saatlerindeki operasyonun ardından siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik Sibergöz Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

BAHÇELİ'NİN SOYLU ÇIKIŞININ AMACI NEYDİ?

Emniyet kulislerinde ise Bahçeli'nin Soylu çıkışının asıl amacının Emniyet'te MHP'ye yakın kadrolara dokunulmaması mesajı olduğu iddia edildi.