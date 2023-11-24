Bakan Yerlikaya, şehit kızı Kübra öğretmen ile görüşmesini paylaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılında Van'da şehit olan polis memuru Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakan Yerlikaya, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Van'da PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı bombaya müdahale ederken meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ve ailesini, İstanbul Valiliği'ndeki makamında kabul etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kübra Nur Yıldırım ve ailesi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaşarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Bakan Yerlikaya, "2016'da şehit olan kahraman polisimiz Ferhat Arslan'ın kızı olan Kübra Nur Yıldırım öğretmenimizle geçen yıl İstanbul'da bir araya gelmiştik. Kübra öğretmenimiz mesleğinin ilk günü öyle duygu dolu bir olay yaşadı ki üzerinden yıllar geçse de unutulmaz. Başta, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen, şehit evladı olan, ebediyete irtihal eden, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kübra öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.