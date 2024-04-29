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Bakan Yerlikaya: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlama güzergahları arasında değil

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı güzergahları açıkladı. 40 güzergahın belirlendiğini açıklayan Yerlikaya "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın konuşmasıyla "Bu yıl 1 Mayıs kutlamaları Taksim Meydanı'nda yapılacak mı?" sorusu da yanıtını buldu.

Bakan Yerlikaya, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır. Ancak İstanbul için farklı bir durum var. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.

İSTANBUL'DA 40 GÜZERGAH BELİRLENDİ

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34'üncü maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul ile ilgili artı bir parantez açmak istiyorum. İstanbul medeniyetimizin baş tacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ TAKSİM'E GELİN ÇAĞRISI YAPIYOR"

Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı valimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçmiş olduğumuz yıllarda olduğu gibi.

İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği'miz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri son bir aydır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar.

"TAKSİM MEYDANI GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır."

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

İçişleri Bakanı İstanbul 1 Mayıs Taksim Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Barış Yeşildağ:

Surekli olacak mi acaba ile haber başlığı atıp haberi açınca hayır olmayacak diye yazmanız gercekten habercilikte nirvanaya ulastiginizin resmidir tebrikler

33
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Ahmet AKGÜL:

her yıl 1 mayıs nerde kutlanacak teranesi. üretin çalışın dürüst olun yeter be. boşuna ülkeyi yormanın anlamı yok. Dünya neler üretiyor, kişisel olarakta çok ve bilinçli çalışan ülkeleri örnek alalım. 1 mayısta şov yapanlara itibar etmeyin.

21
9
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AYBARS TÜRKYILMAZ:

Ya arkadaş 1 mayıs'ta taksim'i kutlamalara açan bu iktidar değil miydi? Şimdi ne oldu da kapattı.2012 de mi açılmıştı taksim kutlamalara !!!

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oturan:

taksimi kasmayın taksim olsun ne olur. yasakladıkça daha çok ısrar olur. yolalr yürümekle aşınmaz.illa taksimde kutlayın deseniz kimse gitmez. olayda kendiğinden kapanır.

5
5
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Kenn:

1 Mayıs işçi Bayramı nerde kutlama yapılacak diyorsunuz da kimler kutlama yapacak Şantiyelerde Şirketlerde çalışanlar için tatil olacak mı ben 20 senedir şantiyelerde çalışıyorum hiç bir şantiye şimdiye kadar tatil yapmadı buralarda çalışan da bu ülkenin insanları emekçi işçileri bu ülke için yol baraj gölet vs.bür sürü devlete faydalı bu ülkenin vatandaşına faydalı işlerde çalışıyorlar onlar için de tatil olsun onlar da dinlensin o gün

8
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Fatih :

işçi bayramı ne için kutlanıyor arkadaşım. herhangibir işçi 1 Mayısta taksimde kutlama için halay çekmek istiyorsa, ben onun işçiliğinden şüphe ederim. işçi 1 mayısta evinde tatilini yapar.

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3
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Y Sarı:

Halktan korkuyorlar!

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