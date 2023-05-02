İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Musevi Cemaati ile biraraya geldi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde Sarıyer Maslak'ta bulunan Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ziyaret etti. Hahambaşıvekili Rav Leon Yeuda Adoni ile bir süre sohbet eden Süleyman Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da eşlik etti. Hahambaşıvekili Rav Leon Yeuda Adoni ve cemaat üyeleriyle yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.