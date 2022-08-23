İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Senatosunun son üç yıldır PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardımı onayladığını ve verdiğini belirterek "Resmen bir terör örgütüne yardım yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerikan Senatosunun son üç yıldır PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardımı onayladığını ve verdiğini belirterek "Resmen bir terör örgütüne yardım yapıyor. Bizim bir terör örgütüyle irtibatımızı bulsalar, dünya ile ilişkimizi keserler." dedi.

Bakan Soylu, Silivri'nin Ortaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Ortaköy Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra cami önündeki meydanda konuşan Soylu, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinin çalışmalarına değinerek bu akademinin dün akşam 3 bin 700 mezun verdiğini hatırlattı.

Terör örgütünün geçmişte Karadeniz'e terörist aktardığını ve uzun yıllar boyunca orada hakimiyet kurduğunu anlatan Soylu, "Temel amaçları tereddüt oluşturmak. 'Bu dağlarda biz varız. İstediğimiz zaman geliriz. Sizi tedirgin ederiz.' demek. Şimdi Karadeniz tertemiz." dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Soylu, "Ne kaldı? Onların Botan, bizim Şırnak, Hakkari, Siirt'in bir bölümü dediğimiz alanda 50 civarında terörist var. Toplam Türkiye'ye de 124 terörist var. Ayakkabı numaralarına kadar bildiğimizi bilmenizi isteriz." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenmemiş olsaydı Hatay'da bugün teröristlerin olacağını dile getiren Bakan Soylu, "Gaziantep, Kilis'in karşısında bu mücadeleyi ortaya koymamış olsaydık aynı şekilde teröristi oraya aktarmış olacaklardı. Önde cepheyi kurunca, arkaları da temizleyince hareket kabiliyetlerini oldukça daralttık." değerlendirmesinde bulundu.

Jandarmanın yüzde 90'ının, Sahil Güvenliğin yüzde 100'ünün profesyonel olduğunu aktaran Bakan Soylu, savunma sanayisinin kapasitesinin de yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini aktardı.

"Resmen bir terör örgütüne yardım yapıyor"

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zeytindalı Harekatı yapılacak. Terör örgütü orada ne yapmak istiyor? Kuzey Irak'tan, yani Hakurk bölgesi dediğimiz Türkiye haritasının en uç bölgesinden Afrin'e kadar, Hatay'da denize kadar bir terör hattı kurmak istiyorlar. Bunu kim destekliyor? Amerika. Alttan bunu kim tahkim etmeye çalışıyor? Avrupa. Amerika, ben atıyor muyum? Hayır. Atmadığımın delili ne? Bir sürü haberlerini okuyoruz, mühimmatlarını yakalıyoruz, adamları gidiyor orada eğitim veriyor. Bize karşı nasıl mukabele edeceklerinin eğitimini veriyor. Esas başka bir şey daha var. Son 3 yıldır Amerikan Senatosu 2 milyar dolar PYD ve PKK'ya yardımı onayladı ve verdi. Resmen bir terör örgütüne yardım yapıyor. Bizim bir terör örgütüyle irtibatımızı bulsalar, dünya ile ilişkimizi keserler. Kendi havalimanlarımızdan uçak kaldırmazlar. Vatandaşlarımızı her tarafta kısıntıya uğratırlar. Bir tane ihracat yapmazlar, uluslararası alandan bir tane kredi almamızı engellerler ama kendileri terörü destekleyebilirler."

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti.

"PKK'yı içeride bitirsen de dışarıda bulunmasını devam ettiriyorsa demek ki oradan tehdidini devam ettirecek. Aynen FETÖ gibi. FETÖ'yü içeride tasfiye ettik. Ama yurt dışında Almanya'da besleniyor mu? Besleniyor. FETÖ'nün elebaşı nerede? Amerika'da. Besleniyor mu? Besleniyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde besleniyor mu? Besleniyor. Eğer siz orada buna müdahale etmezseniz, burada sıkıştırmazsanız, PKK'yı orada sıkıştırmazsanız, yarın öbür gün, gün olur bir zafiyete düşersiniz. Hemen her birisi Avrupa ve Amerika'nın marifetiyle beraber buraya çörekleniverirler. Sonra yaptığınız bütün işi, bütün mücadeleyi çok kısa bir zaman içinde bertaraf ederler."

"Hakimiyet bizdedir, onlar fareler gibi ancak mağaralarda saklanıyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, doğu ve güneydoğuda insanların artık gece yarılarına kadar dışarı çıkabildiğini, festivaller yapabildiğini, bölgede üniversitelerin açıldığını anlatarak Türkiye'nin doğusu ile batısının aynı noktaya geldiğini ifade etti.

Böylece terörün altyapısını oluşturan, gençleri sömürmeye çalışan istismar alanının kesildiğini belirten Soylu, "Terör örgütüne yılda 5 bin 554 kişi katılıyordu. Bu yıl itibarıyla şu ana kadar 31 kişi. Bu, tamamen 'yok' demektir." dedi.

Soylu, Türkiye'de "terör örgütünün Kandil'i" olarak nitelendirilen Kato Dağı'nı çökerttiklerini ve oraya üs bölgeleri kurduklarını belirterek "Bunların var olduğu her yere üs bölgeleri kuruyoruz. Hakimiyet bizdedir, onlar fareler gibi ancak mağaralarda saklanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede başarının arkasında inanç, millet beraberliği ve bütünlüğü, profesyonellik, savunma sanayisi ve istihbaratın olduğuna dikkati çeken Soylu, "Şu FETÖ belasından kurtulduktan sonra, -onlar çünkü her işi istismar ediyorlardı, sulandırıyorlardı, yanlış bilgilerle devleti yanıltmaya çalışıyorlardı ve içeriden ihanet ediyorlardı- Cumhuriyet tarihimizde, Milli İstihbarat Başkanlığının, Emniyet İstihbaratın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarmanın, Emniyetin, Sahil Güvenliğin ve devletin bütün unsurlarının bu kadar bir arada hareket ettiği, ortak operasyon yaptığı, sonuç aldığı ve dayanıştığı hiçbir dönem olmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Tayyip Erdoğan'ın dışında bunlara laf söyleyebilecek bir Allah'ın kulu yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin hem İslam'ın miğferi hem de bütün Türk dünyasının ve mazlumların ümidi olduğunu ifade etti. Dünyadaki haksızlıklara karşı çıkabilecek başka bir ülke görmediğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bangladeş'ten Kongo'ya kadar gitmediğimiz yer kalmadı. Büyük bir sömürü düzeninin oluştuğu bir dünya var, bunu görüyorum. Güçlünün güçsüzü haksız bir şekilde ezdiği ve yok ettiği. Madenlerini almışlar, çalmışlar, götürmüşler kendi memleketlerini zengin etmişler, milleti orada fakir fukara bırakmışlar, bir kuruşa mahkum etmişler. Aynısını bize yapacaklar. Avrupa, Doğu Avrupa'yı kendi gibi zenginleştirmiyor, fukara bırakıyor. Oradaki genç nüfusu alıp getiriyor, kendinde çalıştırıyor. Bir de kendi insanlarını evlendiriyor, kendi nüfusunu ayakta tutmaya çalışıyor. Bir tezgah ve dümen kurmuşlar. Bu tezgah ve dümeni, dünyada Türkiye'nin dışında bozabilecek başka bir ülke yok. Tayyip Erdoğan'ın dışında da bunlara laf söyleyebilecek bir tane Allah'ın kulu yok."