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İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Bırkleyn Mağaraları'ndaki gençlik buluşmasına katıldı. Bakan Soylu'nun en ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çektiği anlar ise programa damga vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı. Bakan Soylu, burada bir konuşma gerçekleştirerek Bırkleyn Mağaraları ile 8 bin yıllık tarihi olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da en ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti

KÜRTÇE MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY

Yapılacak çalışmalarla bölgenin artık daha aktif kullanılabilecek bir noktaya getirileceğini bildiren Soylu, Lice'nin ve Liceli gençlerin buna hazır olduğunu anlattı. Bakan bir ara halay çeken vatandaşların arasına katılarak, en ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti. O anlar kameralara da yansıdı.

İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da en ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti

"PKK KÜLTÜRÜMÜZÜ DE HARAP ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Daha sonra konuşmasında terör örgütü PKK'nın ülkenin kültürüne de zararı olduğunu belirten Soylu, "Çok da söz söylemeye devam ediyorum. Ama PKK, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendiği en önemli cümleler PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle, kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne-baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Güncel

Süleyman Soylu Diyarbakır Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Zamanla Akıllanan Adam:

yaşasın halkların kardeşliği.

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Sadık:

Maşallah, Allah Devletimizden razı olsun,o magaralarda önceden teröristler saklanıyordu.

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