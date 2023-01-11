İstiklal saldırısının kilit ismi Bulgaristan'da yakalanıp İstanbul'a getirildi! Şimdi hesap vakti

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge, Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyururken, İstanbul'da sorgulanacak olan Gölge'nin fotoğrafı da servis edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"EDİRNE'DEN TESLİM ETTİLER"

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin bir kişinin daha yakalandığı bilgisini veren Soylu, "Patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurt dışına kaçıran ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan'a bildirdik, Hazni Gölge. Onu bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bugün saat 14.00-15.00 gibi Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüşüp bir adres bildirmiştik. O adreste değil başka bir adreste bulmuşlar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA SORGULANACAK

Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, İstanbul'a getirildiği ve sorgusunun burada yapılacağı öğrenildi. Gölge'nin gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafları da servis edildi.

7 OCAK'TA İADESİ İSTENMİŞTİ

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edilen şüpheli için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası eylemi gerçekleştiren zanlı Ahlam Albashir ve yardım yataklık eden toplamda 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 26'sı tutuklanmıştı.