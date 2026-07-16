Bakan Çiftçi: 15 Temmuz Milletin İhanete Duruşuydu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tarihimizin en zor eşiklerinde bizi ayakta tutan güç, sahip olduğumuz silahlardan önce inancımız, birlik ruhumuz ve devlet şuurumuz olmuştur. 15 Temmuz gecesi de böyle bir eşikti. Milletimiz, kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık bir ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildi. O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha görmüştür." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz 2016 gecesinde hedef alınan Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma programlarına katıldı. Saldırıların gerçekleştiği saatler 23.08'de Havacılık Daire Başkanlığında, saat 23.58'de ise Polis Özel Harekat Başkanlığında gerçekleştirilen programlarda şehit aileleri, gaziler ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, 15 Temmuz'un milletin iradesiyle bertaraf edilen tarihi bir ihanet girişimi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesinde bombalanan Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen anma programına katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, bombalı saldırının gerçekleştiği saat 23.08'de bombanın düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Daha sonra, Polis Özel Harekat Başkanlığına yönelik bombalı saldırının gerçekleştiği saat olan 23.58'de düzenlenen anma programına katılan Bakan Çiftçi Özel Harekat Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı, şehit aileleri, gaziler ile teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve programda konuştu.

"O GECE BURADA YÜKSELEN SES; KORKUNUN DEĞİL CESARETİN, TESLİMİYETİN DEĞİL DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLDU"

Konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anarak başlayan Bakan Çiftçi, devletin içine sinsi emellerle sızan FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden on yıl geçtiğini belirtti.

Polis Özel Harekat Başkanlığının o gece vatan uğruna en ağır bedellerden birini ödediğini ifade eden Bakan Çiftçi, "O gece burada yükselen ses; korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü oldu. Bu topraklar milletimizin kaderini değiştiren geceler görmüştür. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar her zorluk, milletimizin imanı, cesareti ve iradesiyle aşılmıştır. Tarihimizin en zor eşiklerinde bizi ayakta tutan güç, sahip olduğumuz silahlardan önce inancımız, birlik ruhumuz ve devlet şuurumuz olmuştur. 15 Temmuz gecesi de böyle bir eşikti. Milletimiz, kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık bir ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildi. Sokakları dolduran milyonlar, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bayrağını, ezanını ve devletini savundu. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik, milletimizin sarsılmaz iradesiyle birleşmiş; tarihin akışını değiştiren büyük bir direnişe dönüşmüştür. O gece bütün dünya, bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha görmüştür." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ, BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR"

Şehit aileleri ve gazilere seslenen Bakan Çiftçi, devletin her zaman onların yanında olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizlere mübarek şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğinizdeki hasreti dindiremeyiz; fakat devletimiz daima sizlerin yanındadır, milletimizin duası daima sizlerle olacaktır. Şehitlerimizin emanetleri, bizim başımızın tacıdır. Kahraman gazilerimiz de bu milletin yaşayan destanlarıdır. Fedakarlığınız, üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şuurun ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir darbe girişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, devletin her türlü tehdide karşı aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Bakan Çiftçi, "15 Temmuz, FETÖ ihaneti geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemez. Çünkü ihanet şekil değiştirebilir, terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir, vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir. İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor; devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, terörle mücadeleden organize suç örgütlerine, uyuşturucuyla mücadeleden siber güvenlik ve sınır güvenliğine kadar yürütülen tüm çalışmaların aynı devlet aklının ve kararlılığın ürünü olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye idealini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmasını tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak tamamlayan Bakan Çiftçi, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Bakan Çiftçi'nin konuşmasının ardından 15 Temmuz Polis Özel Harekat şehitlerinin isimleri tek tek okundu. Özel Harekat Andı'nın okunmasının ardından Gölbaşı Müftüsü tarafından dua edildi. Program, sela okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA