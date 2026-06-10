Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

Bakan Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor