KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.
Görüşme sonrası karşılıklı hediye teatisi yapıldı.
Bakan Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik