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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Milletvekili Meriç'e Bıçaklı Saldırı Açıklaması

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Milletvekili Meriç'e Bıçaklı Saldırı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının derin üzüntü yarattığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü ve süreci titizlikle takip ettiklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Meriç ile ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Melih Meriç'e, ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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