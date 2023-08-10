İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki Deprem Sonrası Saha Tarama Çalışmalarının Başladığını Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi. Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.