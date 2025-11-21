Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli'de Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı' öncesi yapılan konuşmada huzur ve güvenlik vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Cuma namazını İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde kılan Yerlikaya, burada vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yerlikaya'yı, Vali İlhami Aktaş ve il protokolü karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Aktaş'tan brifing aldı.

Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Yerlikaya'ya, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı eşlik etti.

"Tek hedefimiz ülkemizin, aziz milletimizin huzur ve güvenliği"

Bakan Yerlikaya, daha sonra Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" öncesi yaptığı konuşmada, Kocaeli'de gece gündüz çalışan kahraman jandarma, emniyet ve sahil güvenliğin çalışmalarını toplantıda detaylı ele alacaklarını söyledi.

"Bizim tek hedefimiz var, İçişleri ailesi olarak 688 bin arkadaşımızla ülkemizin, aziz milletimizin huzur ve güvenliği." diyen Yerlikaya, "Bunun için hiç durmadan, duraksamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cansiparane şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ailesinin mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, Kocaeli'de huzur ve güven ikliminin büyüyerek devam etmesi için çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Vali Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, vali yardımcıları, kaymakamlar, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatının yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.