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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, TÜGVA 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, TÜGVA 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'nda konuştu Açıklaması
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararına ilişkin "üçlü masa tiyatrosu" oynandığını ifade ederek, "Üçlü masanın adayı belli. Güya ön seçimle milleti oyalayacaklar.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararına ilişkin "üçlü masa tiyatrosu" oynandığını ifade ederek, "Üçlü masanın adayı belli. Güya ön seçimle milleti oyalayacaklar. Yap atamanı hakkını ver işin, kimi kandırıyorsunuz?" dedi.

Turan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Kızılcaham'da düzenlenen 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, hata yapma lükslerinin bulunmadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Sorun var görmezsek, sorun var çözmezsek, risk var aşmak istemezsek, yani 'orta siyaset' tuzağına düşersek en büyük hatayı yapmış oluruz. Hata yapma lüksümüz yok, durağanlıktan çıkma, daha güzel iş yapma görevimiz var. Millet bizden kopmadı, yerel seçimlerde sıkıntı yaşadık ama rakamlar ortada. Bu millet bizden gidip de başka partiye oy vermedi, bu millet bize kızdı ve sandığa gitmedi. Bu başka bir şey. 'Hala sana güveniyorum, hala seni seviyorum, başka yere gitmiyorum ama yanlış yapıyorsun beni ihmal ediyorsun. O yüzden seni uyarmak için sandığa gitmiyorum' dedi. Hala bugün anketler gösteriyor ki Türkiye'nin tartışmasız en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan."

Bülent Turan, ders alarak ayağa kalkma imkanının bulunduğunu, bunu da kendilerinin yapacağını belirterek, "Kimin ne eksiği varsa, kimin ne hatası varsa bunu da revize etmek, tekrar kendi ruhumuza dönmek en büyük görevimiz." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisinin, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararını eleştiren Turan, "Biz bu 23 yılı konuşurken, hatta daha iyi olalım derken, 87 yıldan beri bu hesaplaşmayı yapamayan yapılar da var. Dün 27 Mayıs darbecileriyle, 28 Şubat vesayetçileriyle masa kuranlar, altılı masa kuranlar, bugün de 'üçlü masa tiyatrosu' oynuyor. Üç lider yok ki orada, ne zirvesi, ne masası. Üç genel başkan yok ki orada. Altılı masanın ilk gününde aday belliydi, iki yıl milleti oyaladılar. Üçlü masanın adayı belli. Güya ön seçimle milleti oyalayacaklar. Yap atamanı hakkını ver işin, kimi kandırıyorsunuz?" diye konuştu.

Programa, Turan'ın yanı sıra, TÜGVA Üniversiteler Koordinatörü Burak Sarman, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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