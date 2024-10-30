İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Rize’deki Heyelan Bölgesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde incelemelerde bulundu.

Köydeki son durum ve çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi alan Karaloğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaloğlu, gazetecilere, 21 Ekim'de Derecik köyünde çok ciddi bir heyelanla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bölgede iki evin yıkıldığını belirten Karaloğlu, bir evin de daha önce risk dolayısıyla boşaltıldığını ifade etti.

Karaloğlu, 14 Ekim'de Rize genelinde başlayan yağışların 21 Ekim'de Büyükköy vadisinde heyelana sebep olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bölgeye 14 gün içinde yaklaşık 537 kilogram yağış düştü. Bu, büyük bir yağış miktarı. Dolayısıyla daha önce bölgede risk dolayısıyla yıkılan iki ev AFAD tarafından riskli alan ilan edilmiş ve boşaltılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son Rize seyahatinde teslim ettiği 122 konut arasında Büyükköy beldemizde yapılan afet konutlarında iki vatandaşımız da hak sahibi olduğu için evlerinde değildi. Bu kadar büyük bir felaket ve heyelanda can kaybımız yok. Bunun en büyük faktörü daha önce AFAD'ın bölgeyi 'afet bölgesi' ilan etmesi, bölgedeki evleri boşaltması ve o vatandaşlarımıza Büyükköy beldesinde inşa edilen afet konutlarından konut verilmiş olmasıdır. Bu, devletin afet konusunda artık riskleri öngörebildiği ve gerekli tedbirleri alabildiğinin de en güzel örneklerinden birisidir."

Karaloğlu, AFAD'ın sadece olay meydana geldikten sonra müdahale eden, ortaya çıkan zararları iyileştiren bir kurum olmasını istemediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz afet öncesi, afet riskini yönetmek istiyoruz. Sezon öncesi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD Başkanlığı arasında bir protokol yaptık. Amacımız afet riski olan, özellikle sel ve heyelan riski olan bölgelerde riski azaltacak çalışmalar yapmak. Özellikle dere ıslahları, dolmuş olan derelerin boşaltılarak yeni oluşacak afetleri engellemeye dönük bir protokol yaptık. 111 ekskavatörü AFAD bütçesinden temin ederek, yaptığımız protokol çerçevesinde DSİ'ye teslim ettik. DSİ bu makineleri ağırlıklı olarak batısından en doğusuna kadar Karadeniz bölgesindeki vilayetlerimize dağıttı. Bu makinelerden 8 tanesi de Rize'ye gelmiştir. O makinelerle çok ciddi bir afete hazırlık yaptık. Bu sene çok ciddi yağışlar olmasına rağmen, buna benzer heyelanlar dışında özellikle dere taşması dolayısıyla çok ciddi bir zarara uğramadık. Bundan sonra da şehirlerimizi özellikle afet riskine karşı yönetmek istiyoruz."

"Bundan sonra anahtarını teslim ederken afete maruz konutunu vatandaşla beraber yıkacağız"

Karaloğlu, Rize'nin coğrafyasını bildiklerini belirterek, "Etrafa baktığınızda coğrafya bunu hepimize söylüyor. Son dönemde maalesef yağış rejimlerinde bir yılda yağacak yağmurlar, işte burada olduğu gibi 13-14 günde yağdığında toprak suya doyuyor ve kendisini bırakmak durumunda kalıyor. Burada olduğu gibi. 14 gün devam eden son yağışlarda maalesef 19 vatandaşımızın evlerini heyelan ve su basma riski dolayısıyla boşaltmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımızı evlerinden taşıdık." dedi.

Karadeniz'de afet konutu yaptıkları vatandaşların, riskli bölgedeki konutunu yıkmadığı için kalmaya devam ettiğini anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Burada gördük. Vatandaşa konut vermişiz ve evini yıkmamışız. Bundan sonra anahtarını teslim ederken afete maruz konutunu vatandaşla beraber yıkacağız. Vatandaşa biz diyeceğiz ki 'Kardeşim konutun hazır, evini yık, gel anahtarını al.' Yoksa bir taraftan yeni ev veriyoruz, diğer taraftan da o afetten maruz konut orada durmaya devam ediyor. Burada olduğu gibi bir heyelan olunca yine biz koşup gelip, 'Vatandaşımız bir zarar gördü mü?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bütün Karadeniz bölgesinde aynı sorunumuz var."

Karaloğlu, bir taraftan çalışırken diğer taraftan da o riski takip ettiklerini belirterek, "Bundan sonraki yağışlarda da bölgede heyelanlar devam edebilir. Onun için vatandaşımızın sürekli teyakkuzda olması lazım." ifadelerini kullandı.

Heyelan dolayısıyla Derecik köy yolunun yaklaşık bin kamyona yakın toprak ve malzemeyle kapandığını ifade eden Karaloğlu, malzeme kaldırıldıktan sonra yolun trafiğe açılacağını sözlerine ekledi.

Karaloğlu, Vali İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve muhtar Ramazan Küçüksarı ile istişarelerde bulundu.