İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, merkez Antakya ilçesindeki, Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan tarihi yapıda süren inşaat çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Depremlerde zarar gören valilik konağı ile tarihi valilik binasında da incelemelerde bulunan Karaloğlu, Uzun Çarşı'da da esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Karaloğlu'na temaslarında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt da eşlik etti.