Türkiye'de popülaritesini yitiren İbrahim Tatlıses'e Irak'ta izdihama neden oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde büyük ilgiyle karşılandı. Gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatlıses, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine geldi.

"IRAK VE ERBİL BENİM KALEM"

Uluslararası Erbil Havaalanına iniş yapan Tatlıses, Erbil halkının büyük ilgisiyle karşılandı. Erbil'de bir erkek giyim firmasının mağaza açılışına katılan Tatlıses, gördüğü büyük ilgi karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Mağaza açılışında toplanan binlerce Tatlıses hayranı ise "İbo" sloganları attı.

İZDİHAM YAŞANDI

Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tatlıses'in mağazadan çıkmasını bekleyen hayranlar arasında izdiham yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.