İbn Haldun Üniversitesi TercihFest 2024 Kapılarını Açtı

İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere üniversite tercihleriyle ilgili rehberlik hizmeti vermek ve üniversite deneyimi yaşatmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen TercihFest 2024 kapılarını açtı.

İHÜ Külliyesi Etkinlik ve Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite tercihi yapacak aday öğrencileri ağırlıyor.

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın hayatında kendi kaderini belirlediği 3-4 tercih bulunduğunu, bunlardan birinin de okuyacağı okul ve mesleği olduğunu belirtti.

TercihFest'i 5 yıldır düzenlediklerini anımsatan Arkan, "Burada yaptığımız şey öncelikle sosyal bilimler üniversitesi olarak sosyal bilimlerin ne anlama geldiğini ve bu sosyal bilimlerdeki tercihlerinin sonucu olarak hayatlarında, iş hayatlarında kendilerini ne beklediğini anlatıyoruz. Yine ona bağlı olarak bir üniversite eğitiminde hangi tür beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiğini, bunların neler olduğunu ve bu hususta yapılması gerekenleri söylüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Arkan, bölümlerdeki akademisyenlerin ve yöneticilerin öğrencileri beklediklerini ve onların sorularına cevap verdiklerini aktardı.

TercihFest'e 46 ildeki sosyal bilimler lisesi, Anadolu liseleri ve proje imam hatip liselerinden öğrencilerin katıldığını kaydeden Arkan, öğrencilerden katılımları öncesinde hangi bölümde okumak istediklerine dair niyet mektubu istediklerini, katılacak öğrencileri seçerken akademik başarılarına da baktıklarını dile getirdi.

Festivalin, öğrencilerde, üniversitede kendilerini neler beklediğine ve kendi başlarına hayatlarını nasıl devam ettireceklerine dair de bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Arkan, festivalde öğrencilere İHÜ hakkında da bilgi verdiklerini, sağlanan imkanları anlattıklarını söyledi.

"Mesleklerinin yanında temel beceri ve yetkinliklerini geliştirmek durumundalar"

Prof. Dr. Arkan, öğrencilere tercih süreciyle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Birincisi, kendilerini tanımaları, bu çok önemli. Neticede Allah bizleri farklı farklı yaratmış, eğilimlerimiz farklı. Dolayısıyla bunu iyi anlamaları gerekiyor. Diğeri, üniversite eğitiminde mesleklerinin yanında temel beceri ve yetkinliklerini geliştirmek durumundalar. Bunlar da analiz becerileri ki burada eleştiri, analiz, sentez ve aynı zamanda algoritmik düşünce yapmak. Diğeri iletişim becerileri, sosyal beceriler, dijital beceriler ve dil becerileri. Bunları hayatlarına koymaları gerekiyor. Bulundukları üniversitelerde kesinlikle kulüp çalışmalarına katılsınlar. Ekip olarak çalışabilmeyi, ekip olarak iş, proje yönetebilmeyi öğrenmeleri onları hayatlarında başarılı kılacak hususlardan bir tanesi."

Arkan, İHÜ'nün uluslararası bir üniversite ve öğrencilerinin yüzde 33'ünün uluslararası öğrenci olmasının, İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim verildiğini aktardı.

Üniversite eğitimine beceri ve yetkinlik temelli baktıklarını dile getiren Arkan, "Öğretmen seçiminde eğitim anketleriyle eğitim sürecinde alınan yolu takip ediyoruz ve aynı zamanda da öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini de sosyal transkript üzerinden takip ediyoruz. Daha da önemli öğrencilerimizi aslında en temel olarak geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Yani öğrencilerimizi geleceğe hazırlandığımızda şuna inanıyoruz, ülkemizi ve toplumumuzu da aslında geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler çeşitli etkinliklerle üniversite deneyimi yaşayacak

TercihFest kapsamında adaylar için çeşitli etkinlikleri içeren programlar hazırlandı.

Festivalde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile eski futbolcu Mesut Özil gibi konuşmacılar öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak.

Ayrıca öğrenciler, İHÜ akademisyenleri tarafından verilecek ilgi çekici konulardaki örnek derslere katılarak, sosyal bilimlerin zengin dünyasının kapılarını aralama imkanı bulacak.

TercihFest, alanında uzman ve uluslararası çapta üne sahip zirve konuşmacıları, sektör temsilcileri, akademisyenler, tercih uzmanları, üniversite öğrencileri ve mezunlarla birebir görüşmeler, örnek bölüm dersleri, kampüs etkinlikleri ve tercih danışmanlığı eşliğinde katılımcılarına 3 gün sürecek bir üniversite deneyimi sunmayı planlıyor.