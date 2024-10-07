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İbn Haldun Üniversitesi'nde İsrail Protestosu

İbn Haldun Üniversitesi'nde İsrail Protestosu
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İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri, Başakşehir yerleşkesinde İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplanarak Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu ve basın açıklaması yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğrencileri, Başakşehir yerleşkesinde İsrail'i protesto gösterisi düzenledi.

Üniversitenin kütüphane binası önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen öğrenciler, basın açıklaması yaptı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılan basın açıklamasında, "Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgale karşı sergilediği bu haklı direniş gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur ve kahramancadır. Gazze'de yalnızca çocukların ve masum sivillerin katledildiğini söylemek büyük bir hata olacaktır. Aynı zamanda Gazze, Birleşmiş Milletler sisteminin, Batı'nın ortaya koyduğu sözde değerlerin ve insanlığı daha adil bir dünyada yaşatma vaatlerinin öldüğü bir yer olarak hatırlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ile Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da protesto gösterisine katıldı.

Rektör Arkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in kadın çocuk ayrımı yapmadan saldırdığını belirtti.

Savaşın daha fazla büyümeden sonlanması isteklerini dile getiren Arkan, "Dünyanın yeni bir adil uluslararası sisteme ihtiyacı olduğu son derece açık. Batı medyasıyla Müslüman halkların ve diğer adil halkların medyasında gözükenler tamamen farklı." dedi.

İsrail'in zulmünün yakın zamanda sonlanacağına ve katliamın sorumlularının hesap vereceğine inandığını söyleyen Arkan, "Şurası çok açık, mızrak çuvala sığmıyor. Bütün dünya olanları özgür medya üzerinden açık bir şekilde görüyor. Tarihin kırılma noktasındayız. Şu an İsrail, kazanan gibi gözüküyor. Çünkü sadece kaba güce dayanarak ve Batı'yı da arkasına alarak açık bir şekilde zulüm yapıyor. Ama bunun çok uzun sürmeyeceğini inşallah göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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