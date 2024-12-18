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İbn Haldun Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Etkinliği Düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Etkinliği Düzenlendi
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İbn Haldun Üniversitesi ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği, 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte Arapça şiir ve hitabet tiyatrosu gösterisi ile şiir münazarası yapıldı. Bilal Erdoğan, Arapça eğitiminin önemine vurgu yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi ile Suudi Arabistan Büyükelçiliğince, 18 Aralık Dünya Arapça Günü kapsamında ortak etkinlik düzenlendi.

Üniversitenin Başakşehir yerleşkesindeki etkinlikte, Arapça şiir ve hitabet tiyatrosu gösterisi ile şiir münazarası gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da katıldı.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçiliği ile Dünya Arapça Günü etkinliği tertip ettiklerini söyledi.

Etkinlikte İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin Arapça yetkinlikleriyle ilgili bir gösteri gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, ayrıca Suudi Arabistan'ın Arapçanın öğretilmesi konusunda yaptığı çalışmalara dair Türk kamuoyuna bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi olarak Arapça eğitimini önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu anlamdaki önemli merkezlerden biriyiz ve bu kabiliyetlerimizi güçlendirmek, daha da bilinir hale getirmek istiyoruz. Arapça bir taraftan elbette ki Kur'an-ı Kerim'in dili olduğundan bizim için, Müslümanlar için önemli. Öbür taraftan, dünyada en çok konuşulan, bölgemizdeki önemli dillerden biri olması nedeniyle Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yakınlaşmasında, ticaretinin, ilişkilerinin güçlenmesinde önem arz eden bir dil. Türkiye'de birçok insanın da konuştuğu, bildiği bir dil. Biz de üniversitemizde Suudi Arabistan ile olsun, başka Arap ülkeleriyle olsun Arapça eğitimine yönelik işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan da etkinliğe ilişkin, "Buradaki amaç, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kültürel ve akademik bağların güçlendirilmesi ve aynı zamanda Arap edebiyatının, kültürünün genişlemesiyle ilgili çalışmalar yapmak. Biz üniversitemizde 3 dilde hazırlık eğitimi veriyoruz: İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere. Öğrencilerimiz bu 3 dili de belli seviyelerde öğreniyor. Öğrencilerimizin yüzde 35'i uluslararası öğrenci olduğu için onlar da Türkçeyi öğreniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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