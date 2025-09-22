İbn Haldun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenini Gerçekleştirdi

İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) 2025-2026 akademik yılı açılışı dolayısıyla Başakşehir yerleşkesinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, bazı akademisyenler boyunlarına Filistin kefiyesi takarak katıldı.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, törende yaptığı konuşmada, "İbn Haldun Üniversitesi gerek fiziki gerek manevi ortamıyla Türkiye'de örnek üniversitelerden birisi. İbn Haldun Üniversitesi'nde, Türkiye'de kendine has yapay zekaya dayalı data center'ı olan, bütün dünyadaki dijital tüm bilgileri, eserleri ayağımıza getiren bir merkezi oluşturma gayretindeyiz. Dünyada ne kadar sosyal bilimlerde araştırma yapacak varsa, onların mutlaka buraya uğrayıp, buradan istifade edecekleri yepyeni bir merkezi oluşturacağız." dedi.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise İbn Haldun Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen kısa zamanda iddialarına ulaşabileceğine inandıklarını belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'nin çok parlak öğrencilerini, dünya çapında sosyal bilimler akademisyenleriyle, hem tecrübeyi hem genç dinamizmi barındıran akademik kadroyu, bir araya getiriyoruz ve öğrencilerimizin dünya çapında araştırmacılar olmaları için, bütün dünyanın meselelerine açılımlar getirebilmeleri için, çözümler üretebilmeleri için donatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin fiziki şartlarının dünya çapında rekabet ettikleri üniversitelere parmak ısırtacak düzeyde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en parlak zihinleri burada, öğrenci kalitemiz ve akademisyen kalitemiz çok üst düzeyde. Gerçekten sahasında dünya çapında potansiyeli ve yaptığı işler olan hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimiz de oldukça yüksek. Dolayısıyla bizim tek şu anda ihtiyacımız olan zaman. Zaman bizim lehimize ama onda da insan tabiatı itibariyle biraz aceleciyiz. Bu anlamda hem öğrencilerimizin üniversiteye adım attıklarından itibaren bu yüksek hedeflere ulaşmak için aceleci olmalarını hem de bütün akademik kadromuzun aynı şekilde bu hedeflere ulaşmak için aceleci olmalarını istiyoruz. Biz de mütevelli heyet olarak hem idari ve akademik kadromuzdan hem de öğrencilerimizden bize doğru gelen baskıları göğüslemeye hazırız, diyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

"Öğrenci başvuruları yüzde 47 arttı"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da 2025-2026 akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitenin seçkin bir konumu hızla ilerlediğini söyledi.

Arkan, "İnşallah 82 ülkeden öğrencilerin tercih ettiği sosyal bilgiler merkezi, bir mükemmeliyet merkezi oluyoruz. Bu sene üniversitemize öğrenci başvuruları yüzde 47 arttı. Hedefimiz dünyanın en iyi sosyal bilimler üniversitesi olmaya emin adımlarla gitmek. Yine üniversitemiz yapay zeka hayatımıza girdikten itibaren, bu hususta en hızlı yol alan üniversitelerimizden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı'nın "Sosyal Bilimlerin Kesişim Noktasında Yapay Zeka" konulu açılış dersine geçildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.