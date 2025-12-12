İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede duruşma günü belli oldu.

YARGILAMA 12.5 YIL SÜRECEK

Mahkeme ilk duruşmanın 9 Mart 2026 günü başlamasına karar verirken, yargılamanın hedef süresi ise 4 bin 600 gün olarak belirlendi.

İMAMOĞLU'NUN 2352 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun iddianameye konu olan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şunlar: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez), kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet.

İddianamede "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" şemasına şu şekilde yer verildi:

Şemada Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün "örgüt yöneticileri" olarak gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 19 Mart sabahına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve yerel seçimlerdeki kent uzlaşısına ilişkin "terör" iddialı iki ayrı soruşturmada çoğunluğu İBB bürokratı ve çalışanı toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı haberiyle uyandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

"Yolsuzluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin da arasında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

"Terör" soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuklanması kararlaştırıldı. Ancak sağlık sorunları uzun süre gündeme getirilen ve tutuklu bulunduğu sürece birkaç kez hastaneye sevk edilen Polat, daha sonra "ev hapsi" ile serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı görevden uzaklaştırdı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak görevlendirildi.

Bugün Yeni Şafak gazetesinde iddianamenin içeriğiyle ilgili bir habere yer verildi. Haberde İBB iddianamesinin yazımının bitirildiği, 4 bin sayfalık iddianamede 400'ün üzerinde şüpheli olduğu savunuldu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının 232. gününde savcılık soruşturmasını tamamladı ve iddianame hazırlandı.