İmamoğlu Davasında 68. Duruşma: Tanıklar Savunma Yaptı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, 68'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen davada, tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

8 MİLYON KARŞILIĞINDA DESTEK İDDİASI

Tutuksuz sanık iş insanı Hamit Demir, "AK Parti Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bey'e, 'Bir plancıya ihtiyacım var, bana destek olur musun?' dedim. O da, 'Murat Çalık diye bir arkadaş var, biz de çalışıyoruz. Onunla görüşebilirsin' dedi. Ben Murat Bey ile görüştüm, bize ön çalışma sundu. Belediye seçimlerinden sonra Murat Bey ile yolları ayırdık, başka bir arkadaşla çalışmaya başladık. 2014'te burayı aldıktan sonra burası sorunlu bir parseldi; 45 dönüm bir araziydi. Çok hacizler, davalar vardı. Murat Çalık Bey'e, 'Burayı alacağım, bana bu konuda ne diyorsun?' dedim. Çalık, 'Burası çok sorunlu, senin kararın' dedi. Ben de görüşmelere başladım. Belirli bir süre sonra satın almalar başladı. Sonraki süreçte Ekrem Başkan'dan bir randevu istedim. 2015 yılında Başkan'la görüştüm. Dedim ki: 'Başkanım, bu arazileri alıyorum, biraz sıkıntılı süreç ama bu konuda ruhsatlama konusunda da destek olmanızı istiyorum' O da dedi ki: 'Ne demek, tabii ki yardımcı oluruz' Biz sonraki süreçte belediye sürecini devam ettirdik. 2017'de ruhsatlarımızı çıkarma esnasında Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne gittiğimde dediler ki: 'Belediyeye bir ödeme yapacaksınız' Ben de, 'Ne kadar?' dedim. '8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda size destek oluruz' dedi. Baktım ki yapmak zorundayım; çünkü işim var, işimi yapıyorum. Yapmazsam sıkıntı yaşayacağım. Ben de dedim ki: 'Ya benim şu an mevcut param yok. Bu konuda nasıl destek olursunuz?' Sonraki süreçlerde de konuşarak kısmi daire, kısmi para olmak kaydıyla verdim ve ruhsatlarımı aldım, inşaatımı yapıp bitirdim. Mutabakat sağladıktan sonra süreci şirketteki yöneticilere bıraktım. Daire devirleri, çekler ve ödemeler onlar vasıtasıyla oldu" dedi.

'BİR İLETİŞİM CİHAZINA ANLAM YÜKLENDİĞİNİ DUYUNCA HAYRETE DÜŞTÜM'

Tutuksuz sanık İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, "Özel kalemde kullandığımız sıradan bir iletişim cihazına olağanüstü bir anlam yüklendiğini okuduğumda hayrete düştüğüm meşhur hat ve cihazdan söz etmek istiyorum. Sayın İmamoğlu'na ait hat ve cihaz; kendisinin mensubu olduğu partinin ilçe başkanlığı döneminden beri kullandığını bildiğim, çok fazla çağrı alan, özellikle sahada, seçim çalışmalarında, vatandaş taleplerinde kullanılan, nöbetçi arkadaşımız tarafından kullanılan bir telefon hattıdır. 2025'in ilk günlerinden itibaren hayatımızdan çıkmıştır. Hatta hayatımızdan o kadar çıkmıştır ki ben bu telefonla ilgili konuyu, tutuklanmadan önce bir arkadaşım beni telefonla arayıp 'Televizyonu açsana' dediği uyarıyla öğrendim. Haberin dış sesi de şöyle: 'İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu.' Bizde o tarihte olmayan telefon bize niye sorulsun, o da ayrı bir mesele. Gözaltına alındım. Avukatlarımla nezarethanede 'Acaba neden buradayım?' kritiği yapıyoruz. Avukatlarım dedi ki: 'Kadriye Hanım, siz gözaltına alındıktan sonra sosyal medyada bir telefon dolaşımı var, acaba konu bu olabilir mi?' Tereddütsüz konunun kesinlikle bu olmayacağını, bunu ben bir hafta önce televizyonda izlediğimi, bunun bir soruşturma konusu olmayacağını söyledim. Avukatlarıma bunu söyledikten sonra bu cümle, avukatlarıma tutuklanmadan önce kurduğum son cümle olmuş oldu" dedi.

'SUÇUN İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN TARİHTE DEPREM BÖLGESİNDEYDİM'

Tutuksuz sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, "İddianamede gösterilen eylem tarihinde, 6 Şubat depremi nedeniyle deprem bölgesindeydim. Hatay bölgesinde, İBB'nin afet koordinasyon işlerinde ben görevliydim. 7-8 ay zaten İstanbul'a gelmedim. Yani suçun işlendiği iddia edilen tarihte ben Hatay'da 3 bin kişinin başında afet işlerinde, yüz binlerce kişinin, depremzedelerin yardımıyla meşguldüm" dedi.

'PROJE EKİBİNDE HİÇ YER ALMADIM'

Tutuksuz sanık eski İBB personeli Şehide Zehra Keleş, soruşturma kapsamında "İBB Hanem" projesiyle ilgili gözaltına alındığını ancak proje ekibinde hiç yer almadığını söyleyerek, "Bizler İBB çalışanıydık, Ekrem Başkan da bizim belediye başkanımızdı. Kendisiyle birkaç kez iftarlarda bulunmuşluğum var sadece. Ayrıca, örgüt şeması denilen şey bu ise öncelikle ben yerleştirildiğim yere itiraz ediyorum. Çünkü ben bir sürü bilgi işlem çalışanı ile teknolojiden sorumlu olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'ün altındayım. Burada pek çok insan şu itirazı yaptı: 'Bu örgüt şeması değildir, bu organizasyon şemamızdır bizim, bu bizim çalışma akışımızdır' Yani ben en azından kendi mesai arkadaşlarımla birlikte, kendi organizasyon şemam, kendi iş akışım içerisine yerleştirildiğim bir örgüt şemasında yer almayı umardım. Hiç tanımadığım, hiçbir birlikte çalışmadığım insanlarla ve yine hiç tanımadığım birine bağlı bir şekilde orada yer alıyorum. Bu kişilerin hiçbiriyle tek bir telefon görüşmem, mesajlaşmam. Rehberimde telefonları dahi kayıtlı değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı