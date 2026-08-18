İmamoğlu Davasında 66. Duruşma: Tutuklama Talebi Reddedildi

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, 66'ncı duruşmada hakim karşısına çıktı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'İFADEMİN ARKASINDAYIM'

Etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen tutuksuz müşteki-sanık iş insanı Seyfi Beyaz savunmasında, "İfademin arkasındayım. Hakkımda 3 eylem var. Bir eylemdeki ifadem geçerlidir. Diğer ikisinde müştekiyim. Şikayetim devam etmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Savcının, 'West Side' projesinde iskan almak için sanıklardan Adem Soytekin'e 3 milyon lira verdiklerine ilişkin ifadesini sorması üzerine Seyfi Beyaz, "Bunu kendim görüşmedim. Diğer ortaklarımız görüştü. 3 milyon artı KDV olarak çek ödendiğini biliyorum" şeklinde yanıt verdi.

SUSMA HAKKIMI KULLANMADIM'

Soru sormak için söz alan İmamoğlu, "Ben susma hakkımı kullanmadım. 'Susma hakkını kullandı' kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim. Savunma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum" dedi. Sanık Seyfi Beyaz ve kendi ailesi arasında 2008'den itibaren ticari ilişkiler olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ben sizinle hiç ticari bir pazarlık yaptım mı?" sorusunu yöneltti. Seyfi Beyaz, bunun üzerine, "Yapmadınız" cevabını verdi. İmamoğlu'nun, "Yaşadığınız sorunlarla ilgili beni ziyaret ettiniz mi?" sorusuna karşılık Beyaz, "Hayır" dedi. Sanıklardan Fatih Keleş'in, "Beni tanıyor musunuz?" sorusunu Beyaz, "Tanımıyorum" cevabını verdi.

DURUŞMA SAVCISINDAN MUZAFFER BEYAZ'A TUTUKLAMA İSTEMİ

Tutuksuz sanık iş insanı müşteki-sanık Muzaffer Beyaz, iddianamedeki 4 eylemde adının geçtiğini, 3'ünde sanık, 1'inde müşteki olduğunu söyledi. Beyaz, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Soru sormak için söz alan Mehmet Murat Çalık, Adem Soytekin'e 7 dükkan, 5 daire verdiğine ilişkin beyanını sordu. Bunun üzerine Muzaffer Beyaz, "Tamamen abimden duyduklarımı söyledim. İfadem neyse onu doğruluyorum. Öyle biliyorum, onun içinde öyle yazdırdım" dedi. Soru - cevap sırasında söz alan savcı, Muzaffer Beyaz'ın ifadelerinin çelişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, talebi değerlendirmek üzere duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme, Beyaz hakkındaki tutuklama talebini oy çokluğuyla reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı