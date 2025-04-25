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İmamoğlu protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 30 kişini davası ertelendi

İmamoğlu protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 30 kişini davası ertelendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşma 15 Eylül'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşma 15 Eylül'e ertelendi.

30 KİŞİNİN YARGILANMASI BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istenen 30 sanık, İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü.

DURUŞMA 15 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme, ilgili emniyet müdürlüklerine müzekkere yazılmasına ve sanıkların suça konu eylemlere nerede ve ne şekilde katıldıklarının sorulmasına, ayrıca eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmanın 15 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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