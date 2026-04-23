İBB Şehir Tiyatrolarının "40. Çocuk Şenliği" başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "40. Çocuk Şenliği", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle kapılarını açtı.

Bu yıl "Çık Dışarıya Oynayalım" mottosuyla düzenlenen şenlik kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Merhaba Çocuk" adlı açılış oyunu sahnelenirken, ardından sokak şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte, boyama ve açık sahne etkinliklerinin yanı sıra seksek, dokuztaş, ip atlama, yakantop, halka atmaca ve topaç gibi sokak oyunlarına katılan çocuklar, bando ve sirk kortejinin gösterisiyle eğlendi.

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenlik içerisinde kutladıklarını belirterek, "Bu yıl mottomuz 'Çık Dışarıya Oynayalım' oldu. Ücretsiz oyunlarımızı izleyen çocuklarımızı, sahneden çıktıktan sonra bu meydanda geçmişte oynadığımız oyunlarla buluşturmak istedik. Gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir etkinliğe imza atmışız, herkes çok mutlu." dedi.

Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade eden Askeroğlu, "Çocuk oyunlarımız ve şenliğimiz devam ediyor, 26 Nisan'da tekrar ücretsiz oyunlarımız sahnelenecek. Ayrıca çeşitli atölyelerimiz var, çocuklarımız bu atölyelere de katılabilecekler." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımızı geleneksel oyunları oynamaya davet ediyoruz"

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise etkinlikleri "Çık Dışarıya Oynayalım" temasıyla düzenlediklerine işaret ederek, "Dijital alanda, tabletle telefon arasına sıkışmış çocuklarımızı yaşıtlarıyla el ele, göz göze ve yan yana ilişki kurarak sokak oyunlarını, geleneksel oyunları oynamaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu temanın rağbet gördüğünü, seyircinin teveccühünün çok yüksek olduğunu aktaran İşsever, 23 Nisan'da bütün sahneleri açtıklarını, kapanışı da 26 Nisan'da yapacaklarını söyledi.

İşsever, etkinliklerde geleneksel oyunların çocuklarla buluşmasının önemine değinerek, "Şu an daha iyi kavrıyorum ki bu geleneksel oyunlar bizim hayal dünyamızı beslemiş, empati yeteneğimizi pekiştirmiş, öz güvenimizi çok iyi bir seviyeye getirmiş ve ilişki kurma biçimimizi belirlemiş." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk şenliği kapsamında ayrıca 26 Nisan'da "Sesler Ülkesi" ve "Fındıkkıran" oyunları ile konuk ekiplerden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Sihirli Flüt" kukla oyunu ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarının "Sihirli Oyuncak" gösterisi sahnelenecek.

"Karagöz Atölyesi", "Mandal Kukla Atölyesi" ve "Maske Atölyesi" de etkinlikler çerçevesinde 26 Nisan'da çocukların katılımıyla Şehir Tiyatroları sahnelerinde gerçekleştirilecek.