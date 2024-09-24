İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sancaktepe Kent Lokantası törenle açıldı.

İnönü Mahallesi'ndeki Sarıgazi Metro İstasyonu çıkışında hizmet verecek Kent Lokantası'nın açılışına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı katıldı.

Açılışta tezgahın arkasına geçerek ilk müşterilere servisi yapan İmamoğlu, lokantadaki çalışanların tamamının kadın olduğunu ifade etti.

Sancaktepe ile birlikte 15. kent lokantasını açtıklarını belirten İmamoğlu, "Şu an kapasite artırımını arkadaşlarım hazırlıyorlar. İnşallah kapasite artırımını toparladığımızda, çok özel bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, her ilçede en az bir tane kent lokantası anlamına geliyor. Biz şu anda, günde 10 bini aşan bir sayıda kişiye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının kesinleşmesi durumunda "kendisinin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğinin konuşulduğuna" yönelik soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Elbette bu konu siyasi bir konu, doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamlayıp teşekkür ettim. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra partimizin ortaya koyacağı düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır."

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın kendisini hedef aldığı öne sürülen sosyal medya paylaşımına ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Mansur Yavaş gereken cevabı vermiştir." dedi.