İBB, Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğunu Başarıyla Yönetiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip etti.

İBB'nin, okulların açılması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna ilişkin aldığı tedbirleri AKOM'dan takip eden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirten Aslan, trafikte ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

Tedbirler kapsamında kazalara ve araç arızalarına hemen müdahale edilerek yolların açık tutulduğunu, ana arterler ile okul önlerinde trafik denetim ve yönlendirmeleri yapıldığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki trafik yoğunluğu da aldığımız tedbirler neticesinde, Valiliğimizle beraber problemsiz şekilde akıyor. Umuyorum bundan sonra da böyle olur. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin hem İstanbul'daki çocuklarımıza, gençlerimize hem de tüm Türkiye'deki gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."