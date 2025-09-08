Haberler

İBB, Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğunu Başarıyla Yönetiyor

İBB, Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğunu Başarıyla Yönetiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla trafik yoğunluğunu Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden takip etti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, alınan önlemler sayesinde ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip etti.

İBB'nin, okulların açılması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna ilişkin aldığı tedbirleri AKOM'dan takip eden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirten Aslan, trafikte ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

Tedbirler kapsamında kazalara ve araç arızalarına hemen müdahale edilerek yolların açık tutulduğunu, ana arterler ile okul önlerinde trafik denetim ve yönlendirmeleri yapıldığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki trafik yoğunluğu da aldığımız tedbirler neticesinde, Valiliğimizle beraber problemsiz şekilde akıyor. Umuyorum bundan sonra da böyle olur. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin hem İstanbul'daki çocuklarımıza, gençlerimize hem de tüm Türkiye'deki gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.