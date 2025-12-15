Arnavutköy'de İBB'nin rehabilitasyon çalışması yaptığı Mavi Göl yok oldu

Arnavutköy'deki Mavi Göl'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmasının ardından doğal yaşam yok oldu.

İstanbul'un en büyük hafriyat döküm sahası olarak bilinen Arnavutköy ilçesi daha önce kaçak döküm ve kamyonların karıştığı ölümlü kazalarla gündeme gelirken, şimdi de Mavi Göl'ün hafriyat toprağı ile kapatılması tartışma konusu oldu.

Bolluca ve Mavigöl mahallelerinin sınırında bulunan Mavi Göl ve çevresinde İBB tarafından bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye binlerce kamyon hafriyat toprağı döküldü.

Yapılan döküm işlemleriyle gölün su dengesi bozulurken, suyun yerini çamur tabakası aldı.

Göl tabanının balçığa döndüğü alanda, balıkların oksijensiz kalarak can çekiştiği anlar, bölgede çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkların çamur içinde çırpındığı ve su arayışı içerisinde olduğu görüldü.

Belgesellere konu olan doğa mucizesiydi

Yaşananlara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, Mavi Göl'ün geçmişte doğal kaynak sularıyla oluşmuş önemli bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 300 dönümlük su yüzeyine sahip Mavi Göl'de 6 ay öncesine kadar çok sayıda balığın ve canlı türünün yaşadığını söyleyen Paralı, "30-40 sene önce buradaki madencilik faaliyetleri tamamlandığında doğa burayı bünyesine almış, kaynak sularıyla beslemiş ve burayı bir göle çevirmişti. İçerisinde milyonlarca balık, canlı türü ve su altı bitki türü yaşamıştı. Doğal kaynak sularıyla oluştuğu için birçok belgesel kanalı buraya gelip su altı belgeselleri çekmiş ve burası İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en berrak suyuna sahip göllerinden biri olarak anılmıştı." dedi.

Paralı, İBB tarafından döküm sahası ilan edilen bölgenin hafriyat toprağıyla doldurulmaya başlanması üzerine gölün yaşam alanının yok olduğunu dile getirdi.

İlçe belediyesinin alternatif projeleri

Arnavutköy Belediyesi olarak sürecin başından itibaren yetkililerle temas kurduklarını anlatan Paralı, "Bu eylem başlamadan önce defalarca yetkililerle temasa geçtik. Alternatif çözüm önerileri sunduk. Gölün rekreasyon ve mesire alanı olarak değerlendirilmesi için projeler hazırladık. Amatör balıkçılığın yapılabileceği, kürek ve kano gibi su sporlarının icra edilebileceği, etrafında spor alanlarının yer alacağı, kampçılık ve karavan parkı gibi faaliyetlerin yapılabileceği yaklaşık 600 dönümlük sembol bir park projesi hazırladık. Ayrıca bu parkın tüm yapım maliyetini Arnavutköy Belediyesi olarak üstleneceğimizi de taahhüt ettik. Buna rağmen gölümüzü kurtaramadık. Yapılan bu eylem bir hata değil, bizim nezdimizde açıkça bilinçli şekilde yapılmış bir yanlıştır." diye konuştu.

Dolgu çalışmalarının "rehabilitasyon" olarak nitelenemeyeceğini, sahada yapılan işin "hafriyat dökümü" olduğunu vurgulayan Paralı, "Büyükşehir tarafından 'Biz alanı rehabilite ediyoruz' şeklinde bir açıklama yapılmıştı. O zaman da 'Dünyanın herhangi bir yerinde 300 dönümlük masmavi, doğal bir gölün hafriyatla doldurulmasının rehabilitasyon olarak adlandırıldığı bir örnek varsa getirin, sesimizi keselim' demiştik. Burada yıllar içinde oluşmuş doğal bir yaşam alanı vardı. Su altındaki bitkiler, balıklar ve canlılar da bu alanın bir parçasıydı. Bu hafriyat dolgusu neticesinde göl içerisindeki birçok canlı, diri diri hafriyata gömülmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Paralı, gelinen noktada Mavi Göl'de canlı yaşamını kurtarmanın artık mümkün olmadığını belirterek, yapılanları "çevre katliamı" olarak niteledi.

İBB'nin "rehabilitasyonu"

İBB tarafından temmuz ayında yapılan açıklamada, "yapay" olarak nitelenen gölette geçmişte 2 kişinin ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlara ait bazı hayvanların boğulduğu, burada rehabilitasyonun zorunlu olduğu belirtilmişti.

Bölgenin doğal sit veya korunması gereken hassas bir ekosistem alanı olmadığı ifade edilen açıklamada, 2017'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından İBB'ye tahsis edilen alanda yürütülen projelendirme çalışmalarının 28 Mayıs 2025'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığı aktarılmıştı.

İBB'nin açıklamasında, göletin bulunduğu alanın toprak dolgu yöntemiyle maden faaliyeti öncesindeki topoğrafyasına kavuşturulacağı ve ardından ağaçlandırılarak doğal yaşama kazandırılacağı bildirilmişti.