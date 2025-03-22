İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü havalimanında gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Böylelikle İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 91'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 91'E YÜKSELDİ

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Elif Güven havalimanında gözaltına alındı

İBB'DEN AÇIKLAMA: GÖZALTI DEĞİL, RUTİN İŞLEM

Öte yandan, Elif Güven'in gözaltına alınmasının ardından İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Medya A.Ş Yönetici Elif Güven hakkında gözaltı kararı verildiği sırada senelik izinde, annesiyle birlikte tatildeydi. Haberi alır almaz dönüş biletini erkene aldı. Ancak annesinin üzüntüden fenalaşması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldı ve ilk uçuşunu kaçırdı. Yeni bir bilet alarak İstanbul'a döndü. Pasaport kontrolü sırasında hakkındaki karar uygulandı. Gözaltı değil, rutin işlem yapıldı"

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü havalimanında gözaltına alındı

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıWasily akkuş:

Kadın teslim olmaya gelmiş sanki kaçarken yakalanmış gibi haber yapmışlar

Yorum Beğen235
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BASMACI:

yurtdışında fink atıyorlar. sosyal demokratlar.

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Elif abla nereye gidiyorsun hayirmi

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme140
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

50 yıllık chp lilerden dinledim imamoglunun götürdügü ganimetten pay alamayan chp liler kendi başkanlarını ifşa etti diyorlar kısacası rant çıkar için bir birlerini şikayet etmişler kanıtlı belgeli şekilde poliste operasyon yapmış chp içinde başka bir chp daha var adamlar neredeyse hiç bir belediyesinde çalışmıyorlar halkın vergisi nereye gidiyor anlamış olduk abi 1 belediyede şaşırtsın bizi

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPc Copat:

serkan körsün beyin olarak o kısım ok ama göz olarak olma bak habere yurda giriş yaptığı sırada diyor çıkış demiyor arkadaş komiksiniz ama ya :)

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Yurda giriş yapmış. Yani kaçak değil. Aktoller haber okuyun biraz.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Liyakat Liyakat Liyakat dediler. İstanbul u Nimet bildiler.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

yakında gözaltına alanları gözaltına alıcaz az kaldı

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Dikdator ariyorsaniz..Esada bakin...R.tayyip erdogan...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJon snow:

Kim kaldıki zaten

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title