İBB Meclisinde Yol Çökmesi ve Su Dağıtımı Üzerine Tartışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Maslak'taki yol çökmesi ile olayın ardından bölgede tankerlerle içilebilir su yerine bahçe suyu dağıtıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin sorumluluk alanında bulunan çalışmalarla ilgili bazı soru önergeleri alındı.

Ak Parti'li Meclis Üyesi Murat Kan, Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi'ne ilişkin soru önergesi verdi.

Projenin 2017'de AK Parti döneminde ihale edildiğini ve yüzde 50'yi aşan oranda ilerletilerek yeni yönetime devredildiğini ancak CHP'li İBB yönetiminin aradan geçen 6 yılda hiçbir şey yapmadığını ifade eden Kan, belediye yönetiminin 6 yılın sonunda kamuoyuna, proje kendi dönemlerinde başlatılmış gibi paylaşımlar yaptığını dile getirdi.

Kan, "En dikkat çekici gelişme, mart ayı sonunda aynı proje için Kamu İhale Kanunu'nun 21/B bendi ile yani pazarlık usulüyle yeniden ihale yapılmasıdır. Oysa bu ihale yöntemi sadece deprem, yangın, saldırı gibi olağanüstü ve ani durumlarda kullanılabilir. Yıllardır bekletilen bir proje için bu yöntemin tercih edilmesi hem hukuki hem etik açıdan sorunludur. Üstelik yeni ihale kapsamında belirlenen KDV dahil yaklaşık 8 milyar lirayı bulan bedel, kamu kaynaklarının şeffaflığı ve etikliği konusunda ciddi endişelere yol açmıştır." dedi.

Projenin sürüncemede kalmasının İstanbul halkının günlük yaşamını da doğrudan etkilediğine vurgu yapan Kan, Ataşehir'deki mevcut halin şehir trafiğine ciddi yük oluşturduğunu belirtti.

Kan, önergesinde şu soruları yöneltti:

"2019-2024 yıllarında projeye neden yatırım yapılmamıştır? 21/B pazarlık usulü hangi olağanüstü gerekçeyle uygulanmıştır? 6 yıl boyunca bekletilen bir proje nasıl acil hale gelmiştir? Yaklaşık 8 milyar lirayı bulan ihale daha önce yapılmış imalatlarla kıyaslandığında kamu zararı doğurmuş mudur? Projeye ilişki kamuoyu bilgilendirmelerinde projenin başlama tarihi ve önceki dönem katkıları neden gizlenmiştir?"

Kan'ın soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Tankerlerle içilebilir su yerine bahçe suyu dağıtıldığı iddiası

AK Parti Meclis Üyesi Bekir Karakuş, 3 Mayıs'ta Sarıyer, Maslak'taki Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Çökme olayının kaynaklandığı inşaat sahasıyla ilgili denetim zafiyetine dikkati çeken Karakuş, şunları ifade etti:

"İBB ve ilgili ilçe belediyesi bu alandaki kazı faaliyetlerini hangi sıklıkla denetlemiştir? Yapı çukurunun uzun süre açık kalmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmuş mudur? Çökme sonrası yıkılan içme suyu hattının yanlış borular döşenmesi nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin üst kotlarına su verilemediği ve sonrasında boruların ikinci kez değiştirilerek su verilebildiği, on binlerce yurttaşımızın bu nedenle ciddi ciddi bir mağduriyet yaşadığı doğru mudur? Tankerlerle su temini sağlanan bölgelere içilebilir su yerine bahçe suyu dağıtıldığı doğru mudur?"

Karakuş'un önergesi oy birliği kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Sosyal tesis tadilatı nedeniyle tarihi cami ve karakolun zarar gördüğü iddiası

AK Parti Meclis Üyesi Süleyman Baba ise İBB Arnavutköy Sosyal Tesisleri'ne ilişkin soru önergesi verdi.

Tesisin 16 Mart'ta tadilata alınmasına karşın hala açılmadığını belirten Baba, "Tadilat sürecinde fore kazık çakımı sırasında yakın çevrede bulunan tarihi Arnavutköy Tevfikiye Camisi'nin temeli ve duvarlarında hasar oluştuğu, ayrıca tarihi polis karakoluna da zarar verildiği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün şikayeti üzerine İBB tarafından tazminat talebinde bulunulduğu ifade edilmektedir." dedi.

İBB yönetiminin mevzuata aykırı olmasına rağmen sosyal tesisin ön kısmında bulunan açık alanı camla kapatmak istediğini söyleyen Baba, şunları kaydetti:

"16 Mart 2023'te tadilata alınan Arnavutköy Sosyal Tesisleri'nin bugüne kadar neden tamamlanamadığı ve hangi tarihte yeniden hizmete açılmasının planlandığı kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Tadilat sırasında hasar verilen Tevfikiye Camisi ve tarihi polis karakolu ile ilgili olarak İBB tarafından resmi hangi kurumlarla ne tür yazışmalar yapılmış, tazminat veya onarım süreci başlatılmış mıdır? Tesisin ön kısmında yer alan açık alanın camekanla kapatılması yönündeki İBB girişimi hangi gerekçeye dayanmaktadır? Mevzuata aykırı olduğu bilindiği halde neden ısrarla bu işlemleri yapmak istediniz?"

Meclis üyesi Baba'nın önergesi de oybirliği ile başkanlık makamına havale edildi.