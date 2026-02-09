İBB'nin Deprem Hazırlığı Eleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'da deprem konusunda İBB'nin üzerine düşeni yapmadığını ama buna rağmen şehrin sahipsiz bırakılmadığını söyledi.

İBB Meclisi şubat ayı toplantısı birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 3 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, dünya tarihinde eşine az rastlanır nitelikte büyük bir afet olduğunu söyledi.

Musibetten ders çıkarılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, İBB'nin musibetten ders alıp almadığını sordu.

İstanbul'da deprem olursa 250 bin kişinin öleceğini dile getiren Yıldırım, "Hükümetin, İstanbul'da yaptıklarını ben size anlatayım. Büyükşehir üzerine düşeni yapmıyor diye bu şehir sahipsiz kalamaz. Bu arkadaşlarımızın yapması gerekirken yapamadıklarını kim yapıyor? Yine Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yapıyor. Kim yapıyor? TOKİ yapıyor." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul'da 20 senede KİPTAŞ eliyle 81 bin 244 tane bağımsız bölüm yaptıklarını belirterek, "Siz söz verdiniz değil mi? '5 yılda 100 bin tane yapacağız.' dediniz ama kaç tane yapmışsınız? KİPTAŞ eliyle 5 bin 226 tane. 5 bin 11 bağımsız bölüm mesken, 215 bağımsız bölüm iş yeri. Devam eden de 1943 tane. 7 seneye böldüğünüzde 770'e denk geliyor. Bir tane donatı bile yapmamışsınız." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemlerinde KİPTAŞ olarak ilkokul, ortaokul, kreş, özel yuva, özel kolej, üniversite, sağlık tesisi, karakol, itfaiye binası, dini tesisler ve yurt binaları yaptıklarına değinen Yıldırım, "Siz bir tane 7 senede ne cami yapmışsınız ne okul yapmışsınız. 5 bin konut yaptınız, bari bir tane okul yapsaydınız." şeklinde konuştu.

Hükümetin İstanbul'da 7 senede yaptıklarını anlatan Yıldırım, "İstanbul'da 927 bin bağımsız bölüm yeni yuvalara dönüştürülmüş. 300 bin bağımsız bölüm de halen İstanbul'da devam ediyor." dedi.

Yıldırım, İBB'nin bütçesinde deprem için ayrılan 12 milyar ile bu işlerin olmayacağını ifade ederek, Bakanlığın yeni 500 bin konutunun yüzde 20'sinin, yani 100 bin tanesinin adaletli olarak İstanbul'a ayrıldığını kaydetti.

"Yarısı Bizden" kampanyasına değinen Yıldırım, şu anda İstanbul'da 80 bin 250 konutun inşaatının devam ettiğini dile getirdi.

Bütçede, depreme, ulaşıma yer ayrılmamasını eleştiren Yıldırım, "Yarın depremde insanlarımız ölürse vebali büyükşehir belediyelerimizin üzerinde, ilçe belediyelerimizin üzerinde." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından Mecliste, deprem konusunda Meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.