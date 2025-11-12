İBB Meclisi, Kandilli Yalısı Önündeki Barikat İçin Soru Önergesi Kabul Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Üsküdar Kandilli'de bir yalının önündeki sahil yolunun barikatla kapatılmasına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Şenol Öksüz, Üsküdar'da geçen günlerde bir yalının ön tarafında vatandaşların kullanımını engelleyen uygulamanın basına yansıdığını ve gelen tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçildiğini dile getirdi.

İstanbul halkının bilgi edinme hakkı çerçevesinde söz konusu uygulamanın İBB tarafından mı yoksa ilçe belediyesi tarafından mı yapıldığını soran Öksüz, şöyle konuştu:

"Kandilli sahilinde, Edip Efendi Yalısı'nı da kapsayan bölümde yürüyüş ve balık tutma amaçlı 'kamusal sahil yolu' olarak kullanılan alanın, İBB tarafından barikat ile kapatıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa, bu uygulama hangi tarih ve hangi karar ya da talimat ile yapılmıştır? Bahse konu barikat uygulamasında sorumlu birim olarak hangi İBB birimi görev almıştır? Uygulama İBB'nin kendi kararıyla mı, yoksa ilgili ilçe belediyesiyle, örneğin Üsküdar Belediyesi işbirliği içinde mi gerçekleştirilmiştir? Barikat uygulamasının hangi gerekçelere dayandığı İBB kayıtlarında yer almakta mıdır? Örneğin güvenlik gerekçesi, inşaat çalışması, özel mülkiyet istemi gibi nedenler resmi olarak belirtilmiş midir?"

Barikat uygulamasının İBB tarafından yapılmış ise bu uygulama öncesi ve sonrası için denetim, bilgilendirme, uyarı levhaları ya da katılım sürecinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini soran Öksüz, "Kamuoyuna ve bölge sakinlerine yönelik bilgilendirme yapılmış mıdır? Bu uygulamanın kamu güvenliği, erişim hakkı, kamusal kullanım hakkı gibi belediyecilik ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, İBB'nin benzer sahil yollarında veya kamusal alanlarda 'barikat/kapama' gibi uygulamalara yönelik genel bir politika veya yönetmelik düzenlemesi var mıdır? Meclis ve toplum nezdinde şeffaflığın artırılması açısından, İBB ilgili sahil yoluna ilişkin plan, tahsis, hizmet uygulaması vesaire dokümanlarını yayımlamaya hazır mıdır? Hazır ise ne zaman ve hangi platformda paylaşılacaktır?" ifadelerini kullandı.

Öksüz ayrıca, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konunun takipçisi olacak mıdır? Uygulamadan vazgeçilmesi, yapılan işin hukuksuz ya da kanunsuz olduğunun itirafı olduğuna göre, bu kanunsuzluğu yapanlar hakkında İBB tarafından bir soruşturma ya da idari işlem yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle Başkanlık makamına havale edildi.

Mecliste soru önergelerinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

CHP'li Meclis Üyesi Mahsum Avras, barış temalı bir konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye çıkan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Avras'ın konuşmasında bir Afrika ülkesinden örnek verip Türkiye'yi çatışma içerisinde bir ülkeymiş gibi göstermesini eleştirdi.

Türkiye'de Kürt sorunu yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Çağlayan ile CHP grubu arasında yaşanan tartışma nedeniyle Meclise kısa bir ara verildi.

Aranın ardından Meclis, gündem dışı konuşmalarla devam etti.