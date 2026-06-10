İBB Meclisi'nde dikey bahçeler ve cami tahsisi tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Soru önergelerinin alındığı Mecliste, AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Kant, İstanbul'un birçok noktasında bulunan dikey bahçelerin, geçmiş yıllarda şehrin estetik görünümüne katkı sağlayan önemli peyzaj uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

Dikey bahçelerin karbon emilimine katkı sağladığını, toz ve bazı kirleticilerin tutulmasına yardımcı olduğunu ve gürültüyü azalttığını vurgulayan Kant, İBB yönetiminin geçen yıllarda yüksek bakım maliyetlerini gerekçe göstererek bazı dikey bahçeleri kaldırdığını belirtti.

Kant, kaldırılmayan dikey bahçelerin ise ahşap taşıyıcılarının çürüdüğünü, bitkilerinin kuruduğunu, sulama sistemlerinin açıkta kaldığını, bazı alanların tamamen söküldüğünü ve uzun süre bakımsız bırakıldığını kaydetti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Kant, önergesinde şu soruları yöneltti:

"2019 yılından bugüne kadar kaç metrekare dikey bahçe sökülmüştür? Sökülen dikey bahçelerin ilçe ve lokasyon bazlı listesi nedir? Sökülen alanlarda bugün hangi uygulamalar bulunmaktadır? Sökülen alanların kaçında reklam uygulaması yapılmıştır? 2019-2026 yılları arasında dikey bahçeler için yapılan bakım, onarım ve yenileme harcamalarının yıllara göre tutarı nedir? Dikey bahçelerde kullanılan ahşap taşıyıcı ve sulama sistemlerinin bakım ve yenilemeleri hangi periyotlarla yapılmaktadır? Bakım yapılmadığı için işlevini kaybettiği tespit edilen alan miktarı nedir? İBB yönetimi, bugün birçok noktada çürümüş ahşapları, kurumuş bitkileri ve açıkta kalan sulama sistemleriyle kötü görüntü oluşturan dikey bahçeler için kapsamlı bir rehabilitasyon programı hazırlamakta mıdır?"

İBB'ye çevre çalışmalarında eleştiri

Mecliste, soru önergelerinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, İBB'nin 2025-2029 yılı stratejik planında, çevre konusundaki 2025 hedeflerinin, performans programında yarı yarıya azaldığını söyledi.

Sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel yeşil alanlar oluşturmak, korumak ve geliştirmek hedefi kapsamında, dikilen toplam ağaç sayısı hedefinin 2025 için 164 bin 756 olduğunu hatırlatan Hayal, "2025 yılı performans programında bu hedef 100 bine düşürülmüş. Ona rağmen 2025 yılı faaliyet raporu verilerinden görüyoruz ki dikilen ağaç sayısı 33 bin 199 adette kalmıştır. Yani hedefin gerçekleştirilme oranı yüzde 33'tür. Hedeflenen ağaç dikme sayısı dahi tutturulamamış, hatta yüzde 67 sapma oranı ile hedefin yakınlarına dahi ulaşılamamıştır." diye konuştu.

Hayal, deniz yüzeyi, kıyı ve plajlardan toplanan atık ve yosun miktarı hedefinin 80 bin metreküp olduğunu, performans programında bu hedefin yarı yarıya azaltılarak 40 bin metreküpe düşürüldüğünü fakat 35 bin 39 metreküp toplanabildiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ifadesi nedeniyle Meclise iki kez ara verildi

AK Parti'li Meclis Üyesi Yasin Özdemir, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığını söyledi.

Meclis 1. Başkanvekili Gümüşdağ, Özdemir'in sözünü keserek, bu ifadeyi kullanmamasını istedi.

Bunun üzerine Özdemir, "Buraya (kürsüye) CHP'li Meclis üyeleri çıktığında, 'Bu dava kumpas, siyasi' dediğinde, hakimleri, savcıları yerden yere vurduğunda hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Biz sadece iddiaları dile getirdiğimizde, iddianamede yazılanları, kamuoyuna yansıyanları konuşurken daha konuşmanın 30. saniyesinde müdahale ediyorsunuz. Lütfen." dedi.

CHP sıralarından ses gelmesi üzerine Özdemir, "Sizler rahatsız olacaksınız diye konuşmayacak değilim, sonuna kadar konuşacağım." ifadesini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclise ara verildi. Aranın ardından devam edilen Meclise, konuşmak için tekrar kürsüye gelen Özdemir'in yine "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" demesi üzerine yeniden ara verildi.

Aranın ardından devam edilen Mecliste, Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, önce gündem maddelerinin konuşulmasına, daha sonra gündem dışı konuşmaların yapılmasına karar verdiğini söyleyerek, gündem dışı konuşmasını sürdürmesi için Yasin Özdemir'e söz vermedi.

Bunun üzerine Mecliste gündem maddelerine geçildi.

İBB'nin Kemal Efendi Vakfına verdiği binanın tahsisi oy çokluğuyla iptal edildi

Meclisteki gündem maddesinde, İBB tarafından 2016'da Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfına 25 yıllığına verilen Fatih'teki binaların tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

AK Parti'li Meclis üyelerinin tepki gösterdiği ve karara katılmadığı tahsis iptali kararı, CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin tahsisi de iptal edildi

Mecliste ayrıca 2019'da Silivri depremi nedeniyle yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yerinin, Avcılar İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına yapılan tahsisinin iptal edilmesi de konuşuldu.

AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının camiyi yapmak istediğini ama İBB'nin 7 yıldır bu yönde bir tasarruf göstermediğini söyledi.

İBB'nin, bağışçının bağışladığı halinden daha küçük olarak camiyi projelendirdiğini dile getiren Yılmaz, "İBB'nin bu projesi kesinlikle oradaki cami ihtiyacını karşılayan bir proje değil. Aynı zamanda tahsisi iptal edilen bu arsa üzerinde İlçe Müftülüğü de bulunuyor. İlçe Müftülüğüne yeni bir yer de gösterilmemiş. Bu tahsis iptal edilirse İlçe Müftülüğü ne yapacak? Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yöndeki karara katılmıyoruz." diye konuştu.

CHP'li Meclis Üyesi Onur Uğurdan ise bölgeyle ilgili alanın küçüldüğü, metrekaresinin, ibadet edilecek alanın azaldığı yönünde bahaneler olduğunu kaydetti.

Uğurdan, "Caminin ibadet alanı 456 metrekareymiş, şimdi 419 metrekare olmuş, çekme alanlarıyla beraber. Yaklaşık 633 kişilik ibadet kapasitesi varmış, 582 kişiye düşmüş. Bu da mevzuattan kaynaklı bir düşürüm, asla farklı bir amaç yok." dedi.

Meclis üyelerinin karşılıklı tartışmalarının ardından gündem maddesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ne göre, gündem dışı konuşmaların gündem maddelerinden sonra yapılması kararının usule uygun olmadığını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise mevzuata uygun olduğunu savundu.

Yaşanan tartışma üzerine Meclis 1. Başkanvekili Gümüşdağ, gündem dışı konuşmaların yarınki oturumda yapılmasını söyleyerek, Meclis oturumunu sonlandırdı.