İbb Meclis Üyesi Tuzla Belediye Başkan Adayı Akın Gürkan İyi Parti'den İstifa Ettiğini Duyurdu

İyi Parti İBB Meclis üyesi, Tuzla Belediyesi başkan adayı Akın Gürkan sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Gürkan "İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun hakkımda gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. Parti içinde ilerleyen ve gizli kalması gereken parti içi disiplin sürecini ifşa etmiştir. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki şahsımın onur ve haysiyetini hedef alarak bizzat Genel Başkanımız tarafından Tuzla sakinlerinin istekleri de göz önüne alınarak ilan edilen Belediye Başkan adaylığından, seçime bir hafta kala, başka bir parti lehine çekileceğimi düşündüğü iftirasında bulunmuştur. Partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım" dedi.

İyi Parti İBB Meclis üyesi, Tuzla Belediyesi başkan adayı Akın Gürkan, sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürkan, sosyal medya hesabı X'den "Saygı ve Teamüller" başlığı altında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"GÖREVİMİ ALNIMIN AKIYLA TAMAMLADIM: Çok kıymetli seçmenler, basın mensupları ve Büyük Türk milleti. Ülkemizin birtakım eller ile içeriden devşirilen güçler vasıtasıyla Atatürk ilkelerinin ışığından karanlıklara doğru hızla sürüklendiği bir dönemde, tüm işlerimi bırakarak vatan için siyasete girme sorumluluğunu her Türk evladı gibi üstlendim. Milletimizin aydınlık yarınlarına umut olacağını düşündüğüm İyi Parti'de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde bilgim ve birikimim doğrultusunda bana tevdi edilen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirerek görevimi alnımın akıyla tamamladım.

İYİ PARTİ TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADIM: Anadolu'nun birçok yerinde gerek altyapı gerek üst yapı hizmetleri ile ülkeme ve insanlarıma büyük katkılar sağladım. Köklü aile geleneğinden gelen biri olarak yaşamımın büyük kısmını Tuzla'da geçirdim. Tuzlalıların bana yönelttiği büyük teveccühle yine Tuzla'dan belediye başkan adayı olmak üzere partime başvuruda bulundum. Tuzlalıların yoğun isteklerinin parti üst kademesi tarafından değerlendirilmesi sonucu İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak seçim çalışmalarıma başladım.

SAYIN İBRAHİM ÖZKAN KENDİ SEBEPLERİNİ ÖNE SÜREREK İSTİFA ETTİ: Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken; Teamüller gereği atamayla İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili olmuş Sayın İbrahim Özkan kendi sebeplerini öne sürerek istifa etti. Bu istifanın ardından Grup Başkanvekilliği pozisyonu boş kaldı. Aynı gün yapılacak grup başkanvekilliği seçimi için, İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağrıkaya, İBB'ye gelerek benim ve iki arkadaşımın belediye başkan adaylığı olduğu için, grup başkanvekili adayı olamayacağını söyledi ve 'Seçin birini gitsin' dedi. Ben bu olayın yaşandığı gece İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağrıkaya'yı arayarak tıpkı, ilk günden bu güne kadar yapılan uygulamalar gibi grup başkanvekilinin atama usulüyle yapılmasını, aksi takdirde tüzüğün 56. maddesi gereği seçim yapılmasının zorunlu olduğunu ve bu durumun da bir kargaşaya yol açabileceğini kendisine ilettim.

TÜZÜĞÜN 56. MADDESİ GEREĞİ ÖZKAN TEKRAR GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİR: Nurettin Bey bu konuyu İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a ilettiğini onun da 'Akşamı bekleyelim' cevabını verdiğini öğrendim. Aynı gece benimle beraber diğer İBB Meclis üyelerinin de aynı konuyla ilgili Yücel Coşkun'u ve Nurettin Bey'i aradığını da daha sonra öğrendim. Fakat İl Başkanı Yücel Coşkun hiçbir hamle yapmayarak konuyu adeta sürüncemede bıraktı. Kimse aday olmayınca Sayın İbrahim Özkan tekrar aday olmak istedi fakat ben bunun doğru olmayacağını belirterek seçim kararı alınacak toplantıyı terk ettim. Ardından yapılan toplantı sonrası seçim kararı alınmış ve tüzüğün 56. maddesi gereği İbrahim Özkan tekrar Grup Başkanvekili olarak seçilmiştir

YASAYA AYKIRI İŞLEM YAPMADIĞI İÇİN BEN DE GRUP KARARINI İMZALADIM: Benim ise tüm bu toplantı kararı alma ve seçim yapma sürecinde farklı toplantı ve televizyon programlarında olduğum kamera ve televizyon görüntülerinde sabittir. Ardından tüzüğün 56. maddesi gereği kanuna uygun olarak Suat Sarı ve ben hariç yapılan oylamada Sayın İbrahim Özkan'ın Grup Başkanvekili seçildiği, grup karar defterinde herkesin imzasının bulunduğu şekilde önüme getirildi. Yasaya aykırı bir işlem yapılmadığı için ben de grup kararını imzaladım.

İL BAŞKANININ HER ŞEYDEN BİR GÜN ÖNCE HABERİ VARDI: Ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun her şeyden bir gün önce haberinin olmasına ve tüm bu olayların önüne geçebilme fırsatı varken herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Teamülleri uygulayarak ivedilikle bir Grup Başkanvekili atayacağına, kargaşa çıkmasını beklemiş, ardından da genel merkez ve televizyonlarda kendisinin oylama yapılacağından haberinin olmadığını doğru olmayan bir şekilde beyan etmiştir. Ardından tüm meclis üyelerini tedbirli olarak ihraç istemiyle İstanbul İl Disiplin Kurulu'na sevk ederek bir komplonun ikinci aşamasını icra etmiştir.

HAKKIMDA GERÇEK DIŞI BEYANLARDA BULUMMUŞTUR: Ben genel merkezimize ve Genel Başkanımıza gereken tüm bilgilendirmeleri yaptıktan sonra hakkımda verilecek kararı saygı ve sükünetle beklerken, Sayın İbrahim Özkan'ın katıldığı bir haber programına bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, hakkımda gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. Parti içinde ilerleyen ve gizli kalması gereken parti içi disiplin sürecini ifşa etmiştir. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki şahsımın onur ve haysiyetini hedef alarak bizzat Genel Başkanımız tarafından Tuzla sakinlerinin istekleri de göz önüne alınarak ilan edilen belediye başkan adaylığından, seçime bir hafta kala, başka bir parti lehine çekileceğimi düşündüğü iftirasında bulunmuştur. Yaşamı boyunca haysiyeti ve şerefi için var olan ben Akın Gürkan ve aile bireylerim bu iftiralar ve saldırılar karşısında büyük bir şok ile derin bir hayal kırıklığı yaşadığımızı belirtmek isterim.

HAKLI OLMAMIZA RAĞMEN, BU KADAR EMEK VERDİĞİM PARTİMDEN AYRILMA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIM: Haklı olmamıza rağmen; partimize olan saygımızdan ve aldığımız terbiye gereği parti içi disiplin süreçlerini büyük bir gizlilikle takip ederken, bizatihi partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Parti içinde gerçekleşen kumpaslar ve kişisel ikbal hırslarından uzaklaşarak Yüce Türk Milletinin hizmetinde çalışmalarıma devam edeceğimi beyan ederim. Saygım ve teamüllere olan inancımdan dolayı daha fazla haksızlığa uğramadan, İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyururum."