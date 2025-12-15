İBB, kentsel dönüşüme giren Maltepe'deki Kurtuluş Apartmanı'nda yıkım yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "İstanbul Yenileniyor" platformunun çalışmaları kapsamında, Maltepe'deki Kurtuluş Apartmanı'nın yıkımı başladı.

Kentsel dönüşüme giren Maltepe'deki apartmanın önünde basın mensuplarına açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, burada sadece eski bir binayı yıkmadıklarını söyledi.

İstanbul'un deprem karşısında daha güvenli bir şehir olması için yürütülen dönüşüm yolculuğunun yeni bir halkasını başlattıklarını dile getiren Demir, "İstanbul Yenileniyor, bizim için sadece bir proje değil, şehrin dönüşüm omurgası. Bu sistemi kurarken temel derdimiz şuydu. Deprem riskini, mahallenin içindeki tek binada bile geciktirmeden çözmek. İçinde tek bir komşumuzun yaşadığı yapı bile riskliyse, bizim için mesele nettir. O yapı hızla dönüştürülmelidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Yenileniyor kampanyası kapsamında İBB iştirak şirketi KİPTAŞ'ın bir apartmanı daha kentsel dönüşme soktuğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Apartmanı, Maltepe bölgesindeki ilk apartmanımız. Amacımız İstanbul'un her semtini, her binasını gücümüz yettiğince depreme dayanıklı hale getirmek. Biliyorsunuz deprem hazırlığıyla ilgili yenilemeler bloklar bazında yapılıyor. Büyük binalar bazında yapılıyor. Ama deprem büyük bina, küçük bina dinlemiyor. Gücümüz neye yetiyorsa vatandaşımız nerede bize çağrıda bulunuyorsa onların yanına gidiyoruz. Kurtuluş Apartmanı da onlardan bir tanesi. Hem KİPTAŞ hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizle birlikte bugün yıkıma başlıyoruz. Yaklaşık 12 aylık bir proje süresi öngördük 12 ay sonra da inşallah vatandaşlarımızı buradan evlerine uğurlayacağız."

Konuşmanın ardından iş makineleri tarafından Kurtuluş Apartmanı'nda yıkım yapıldı.

1990'da yapılan ve 17 daire bulunan apartman, yeni proje kapsamında da 17 daire olarak yapılacak.