İBB'de Murat Ongun'un yürüttüğü "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden yanıt gecikmedi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "Sözcülük" biriminin kapatıldığı ve Murat Ongun'un kızağa çekildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz seyahati sonrası yapılan eleştirilere verdiği yanıtla tepkilerin odağı haline gelen Ongun'un başkanlık yaptığı biriminin kapatıldığı iddiasına belediyeden yanıt gecikmedi. İBB kaynakları iddiayı yalanlarken, açıklamada "Herhangi bir değişim olursa mutlaka açıklarız" ifadesi yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanıp mazbatasını aldığı Temmuz 2019'dan beri İbb'de Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldığı iddiası gündem yarattı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Doğu Karadeniz Turu' dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olurken, eleştirilere "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır" yanıtını veren Ongun tepkilerin odağı haline gelmişti. Ongun ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu'nun onayladığını belirterek "Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda" ifadesini kullanmıştı.
İBB'de "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Murat Ongun'un sık kullandığı Twitter hesabından 4 Mayıs tarihinden beri herhangi bir paylaşım yapmamış olması da dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un bu sessizliği iddiaların doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.
Öte yandan HalkTv muhabiri Gül Gündüz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcülük" biriminin kapatıldığına yönelik iddiaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaynakları tarafından yalanlandığını ve kendisine yapılan açıklamada "Herhangi bir değişim olursa mutlaka açıklarız" ifadesinin kullanıldığını aktardı.