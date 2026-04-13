İbb Davası'nda 20. Gün... Cem Avşar: "Bu Siyasi Zorbalığa Bir An Önce Son Verilmesi Gerektiğini Savunuyoruz"

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, AİHM'in Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunu ciddi bularak Türkiye'den 6 soruya yanıt istemesine ilişkin, "Hükümet için buradan çıkacak bir yol yok. Burada tamamen hukukun gereğinin yapılması, yasalara göre karar verilmesi ve bu siyasi zorbalığa bir an önce son verilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, AİHM'in Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunu ciddi bularak Türkiye'den 6 soruya yanıt istemesine ilişkin, "Hükümet için buradan çıkacak bir yol yok. Burada tamamen hukukun gereğinin yapılması, yasalara göre karar verilmesi ve bu siyasi zorbalığa bir an önce son verilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 20. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmayı izleyen CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, süreci değerlendirdi.

Avşar, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunmasını tamamladığını belirten Avşar, "Necati Bey çok hukuki konuşarak, hiç siyasi bir alana girmeden, yüzde 100 bir şekilde kendisine isnat edilen suçların hepsini çürüttü. Ne kadar amatör bir iddianame olduğunu ve ne kadar zorlama derlemeler yapılarak bu insanların burada tutuklu yargılandığını bir kez daha vatandaşın gözleri önüne, milletin gözleri önüne koymuş oldu. Çok çarpıcı bir cümleyle bitirdi savunmasını: 'Bu dava asrın fiyaskosudur' dedi. Gerçekten de bu dava, asrın fiyaskosu olma yolunda hızla devam ediyor, ilerliyor" diye konuştu.

İsnat edilen eylemlerde bir bütünlük olmadığını, iddiaların somut delillere dayanmadığını söyleyen Cem Avşar, şunları söyledi:

"Tamamen kendi altları kirli olduğu için buradaki insanlara iftira atan itirafçılar yoluyla burada tutuluyor bu insanlar. Arkadaşların ilk cümlesi şu, 'Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz.' Çünkü bir yıldır içeride tutulmak, haksız, hukuksuz bir şekilde suçsuz yere içeride tutulmanın, ailelerinden ayrılmanın ağırlığını yaşıyor bu insanlar omuzlarında hep beraber. Dolayısıyla derslerine çalışmış, iddianamenin de kendilerine atılan suçların da ne kadar amatörce hazırlanmış olduğunu da burada çıkıp heyetin gözü önüne koyuyorlar. Biz bunu şuradan da anlıyoruz: Savcılığın, yani iddia makamının sorduğu bu sorular dahi, iddianamenin gerçekten somut delillere dayandırılmadan veya çalışılmadan buralara gelindiğini gösteriyor. Türkiye'de maalesef iktidara talip olursanız ve iktidar içinde bir şekilde arkadaşlarınızla beraber bir yolculuğa çıktıysanız, geleceğiniz durum bugün itibarıyla bu."

"Bu siyasi zorbalığa bir an önce son verilmeli"

Cem Avşar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunu ciddi bularak, Türkiye'den 6 soruya yanıt istemesini de değerlendirdi. Avşar, şunları kaydetti:

"Biz hep hukukla konuşuyoruz. Sadece bizim arkadaşlarımız olduğu için veya Cumhuriyet Halk Partili oldukları için, bizim bürokratlarımız oldukları için suçsuzdur demiyoruz. Biz tamamen hukuk normları neyi gerektiriyorsa, yargılama normal bir vatandaşa, AK Partili bir milletvekiline, AK Partili bir bürokrata, AK Partili bir bakana veya yolda yürüyen bir vatandaşa neyse, hepsine eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Dolayısıyla hukuk matematik gibidir; bir tek doğrusu vardır."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yapılan başvurudan sonra olması gereken hukuki soruları sormuş. Bunların cevabını biz biliyoruz. Bunların cevabını soruyor mahkeme, Senin bu tutuklaman, tutuklu yargılamanla alakalı bir siyasi kaygın var mı? Evet, var. Biz de bunu biliyoruz, millet de bunu biliyor. Sen bunları somut delile dayandırıyor musun? Hayır, dayandırmıyorlar. Biz de bunu biliyoruz, millet de bunu biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu biliyor. Avrupa da bunu biliyor, bütün dünya bunu biliyor. Dolayısıyla buradan çıkacak bir yol yok; hükümet için buradan çıkacak bir yol yok. Burada tamamen hukukun gereğinin yapılması, yasalara göre karar verilmesi ve bu siyasi zorbalığa bir an önce son verilmesi gerektiğini biz savunuyoruz."

Kaynak: ANKA
